"Avete vite che fanno pietà". E Chiara Nasti sbrocca per il figlio

Si scrive Chiara Nasti, si legge polemica. Dove c'è l'influencer partenopea c'è una discussione (spesso più d'una) e se queste riguardano il figlio o il suo essere madre allora i toni si infiammano. È quello che è accaduto nelle scorse ore, quando la Nasti ha condiviso su Instagram (non di certo una novità) una foto del piccolo Thiago, che di cognome fa Zaccagni, come il padre Mattia, centravanti della Lazio. Niente di nuovo se non fosse stato per una fasciatura alle dita del bambino, segnale eloquente di una "bua", sulla quale l'influencer ha provato a glissare ma che invece non è sfuggita a una follower decisamente attenta ai dettagli. Dal rimprovero alla critica il passo è stato breve e Chiara Nasti è sbroccata.

" Guarda di più 'sto bambino invece di farti i selfie e fare palestra, cretina! Poverino, io al posto tuo mi sentire una merda...se una mamma sta attenta davvero non ha il figlio pieno di ammaccature a faccia, occhi, dita...", le ha scritto in privato una neomamma, accusandola di prestare poca attenzione al figlio vista la fasciatura e qualche livido qua e là. Non contenta, ha persino rincarato la dose sostenendo che l'influencer è aiutata in casa (tata, colf, chissà), mentre lei no: il figlio se lo guarda tutta da sola. La conversazione sarebbe rimasta pure privata (mentre in altri casi la critica è stata pubblica), ma l'influencer se n'è sbattuta della privacy e l'ha condivisa nelle sue storie con tanto di replica al vetriolo (l'ennesima di una lunga lista).