"Avevamo vent'anni...". Cristina D'Avena e quel flirt con Mirko dei Beehive

La lunga intervista che Cristina D'Avena ha rilasciato all'Adnkronos in occasione dei suoi quarant'anni di carriera sta facendo molto discutere. L'artista, che ha fatto cantare e ballare grandi e piccini attraverso più generazioni, si è raccontata parlando dello straordinario rapporto con i suoi fan, del suo successo che dura da quattro decenni e del rimpianto legato al fatto di non essere diventata mamma. Nell'intervista Cristina D'Avena ha fatto anche alcune confessioni private totalmente inattese legate agli anni d'oro della sua carriera, gli anni 80, quando era protagonista della serie cult "Love me Licia".

Il flirt con l'attore di Mirko dei Bee Hive

Era il 1986 e una giovanissima Cristina D'Avena debuttava su Italia 1 come protagonista femminile di "Love me Licia", l'adattamento italiano del cartone animato giapponese "Kiss me Licia". Nella serie televisiva, la prima nel suo genere, Cristina interpretava Licia, mentre Pasquale Finicelli vestiva i panni di Mirko, il fidanzato di Licia noto per la capigliatura bionda e il ciuffo rosso, nonché cantante della band Beehive. Solo per la prima stagione vennero registrati trentadue episodi e nelle lunghe ore trascorse sul set tra Cristina D'Avena e Finicelli sbocciò l'amore. "Tra noi c'era era molta simpatia c'è stato un piccolo flirt ma avevamo vent'anni, ci stava che ci scappava l'innamoramento", ha raccontato la cantante, svelando il retroscena inedito.

Il racconto di cosa succedeva sul set