"Non l'ho più sentito". Rosa Chemical parla di Fedez dopo il bacio a Sanremo

Quattro mesi dopo il "fattaccio" si scopre che è gelo tra Rosa Chemical e Fedez. Il bacio sul palco del teatro Ariston scatenò le polemiche e la crisi coniugale per il rapper e, a quanto pare, ha causato anche l'allontanamento tra i due artisti. L'ennesima rottura per Fedez, che ha sempre più difficoltà - in un modo o nell'altro - a tenersi stretti amici e colleghi.

Che tra i due sia sceso il gelo era apparso evidente. Fedez e Rosa Chemical non si erano più mostrati insieme e agli appuntamenti live estivi Fedez i due artisti sono stati attenti a tenere le distanze l'uno dall'altro. Un allontanamento confermato dallo stesso Chemical che, intervistato da Vanity Fair, ha ammesso di non avere più visto Federico Lucio dal festival di Sanremo.

Rosa Chemica, Fedez e il post Sanremo

Sulle pagine di Vanity Fair Rosa Chemical ha fatto un quadro di sè singolare. Si è definito sociopatico (" Non esco di casa. Lo faccio solo per lavorare, se no sto chiuso dentro") e promiscuo, spopola su Onlyfans ("Per fare soldi ") ma è stato bannato da Tinder (" E la cosa mi dà molto fastidio perché vuol dire che una persona famosa non può stare su Tinder e deve fare sesso solo con altri famosi" ). Quando l'intervista è virata sulla questione Fedez, però, l'artista si è irrigidito e non ha voluto fornire molte spiegazioni sul tanto discusso bacio.