Ballando con le stelle, Antonio Caprarica pronto a scendere in pista

Il cast di Ballando con le stellecomincia a prendere forma. All'elenco degli aspiranti ballerini, che scenderanno in pista su Rai1 da sabato 21 ottobre, si aggiunge anche il giornalista Antonio Caprarica. L'ex inviato Rai, che per anni ha seguito le vicende della Royal family britannica, ha accettato l'invito di Milly Carlucci a far parte dei concorrenti della prossima edizione e il suo nome è stato svelato con un video condiviso sui canali social della trasmissione.

La presentazione di Caprarica

Poche ore fa sulle pagine Instagram e Twitter di Ballando con le stelle è stato pubblicato il filmato di presentazione, che vede Antonio Caprarica prossimo concorrente dello show. " Come si sta preparando alla discesa in pista? Tonificando i muscoli in acqua e chiedendo supporto al pubblico!" , si legge sul profilo mentre nelle immagini il giornalista e saggista fa il bagno nel mare leccese. Così, con il piglio deciso e sicuro di quando si collegava in diretta con il Tg da Londra, Antonio Caprarica ha salutato il pubblico, annunciando la sua discesa in pista come aspirante ballerino. " Di solito mi vedete in giacca e cravatta ma sono sempre io e mi vedete nelle splendide acque di Leuca, dove ho trascorso l'estate allenandomi per rinforzare la muscolatura", ha scherzato parlando della nuova sfida televisiva che lo attende: "Quella per la Corona ma non quella d’Inghilterra, di cui vi ho sempre parlato, ma un'altra e altrettanto scintillante e tentatrice: quella di migliore ballerino, di campione di Ballando con le stelle" . Poi il giornalista ha invitato il pubblico a sostenerlo e a tifare per lui.

Il cast provvisorio

Da metà agosto, alla spicciolata, Milly Carlucci e la sua squadra stanno svelando i nomi dei concorrenti della prossima edizione. Il primo nome ufficiale è stato quello dell'attore e regista Ricky Tognazzi poi quello della conduttrice Rosanna Lambertucci. Pochi giorni fa è arrivata la conferma che anche Paola Perego, Simona Ventura e il futuro marito Giovanni Terzi saranno nella squadra. L'ultimo nome ufficializzato sabato scorso è stato quello di Carlotta Mantovan, moglie del compianto Fabrizio Frizzi, al quale si aggiunge oggi quello di Caprarica. Ma all'elenco mancano ancora alcuni nomi, che verranno svelati a breve. Di sicuro non ci sarà lo chef Bruno Barbieri, che ha dovuto declinare l'invito per altri impegni con Sky. C’è ancora il massimo riserbo, invece, sulla giuria che, secondo qualcuno, potrebbe vedere uscire di scena uno degli storici giudici.