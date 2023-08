"La giuria sarà messa in discussione". Milly Carlucci e la bomba estiva su Lucarelli & Co

La poltrona di Selvaggia Lucarelli & Co. a Ballando con le stelle traballa. A confermarlo è Milly Carlucci. Alla presentazione dei palinsesti Rai a Napoli, la conduttrice aveva messo le mani avanti sulla possibile esclusione di Selvaggia Lucarelli dalla giuria: " Non confermo e non smentisco" . E oggi, nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Visto, ha lasciato intendere che nella prossima edizione di Ballando potrebbe avvenire una sorta di rivoluzione interna.

Milly Carlucci approfitterà delle vacanze estive per rigenerarsi e ricaricare le batterie in vista del ritorno sulla pista, e tra le tante cose da fare "c'è da definire la giuria ". I cinque giudici, che da ormai diciotto anni sono colonna portante dello show del sabato sera di Rai Uno, potrebbero non venire riconfermati in toto. Al momento la presentatrice sta lavorando alla formazione del cast: " Questo è il primo step da affrontare, non è facile portare in scena i protagonisti, perché Ballando è una vera e propria palestra e non tutti sono propensi a accettare" .

Il cast di Ballando 2023

I personaggi famosi, che scelgono di partecipare allo show di Rai Uno, infatti, vengono catapultati in una nuova dimensione fatta di prove estenuanti (anche otto ore al giorno) e corretta alimentazione. " Gli viene chiesto di cancellare la loro vita per quattro mesi" , ha spiegato Milly per questo la questione economica è fondamentale per la definizione del cast. " Abbiamo individuato alcune persone, ma solo quando sapremo il budget a disposizione capiremo in che direzione muoverci. Mettere insieme il cast non è un'operazione facile" , ha dichiarato a Visto la Carlucci. E alcuni nomi in ballo sarebbero quelli di Simona Ventura, Bruno Barbieri, Teo Mammucari e Mattia Zenzola. Poi sarà la volta della giuria, alla quale la conduttrice è pronta a mettere mano: " La decreteremo a settembre ".

La "nuova" giuria