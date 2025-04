Il ballo, la cena, le crisi e Jasmine: la storia d'amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca

Diciassette anni, tanto è durata la storia tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. I due ballerini, diventati famosi grazie a programmi televisivi come Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi, hanno vissuto una relazione intensa fatta di alti e basse e dopo un lungo periodo di crisi, dopo l'ennesimo tentativo di riconciliazione, si sono definitivamente detti addio.

La scuola di ballo

E' il 2003. Raimondo Todaro è uno dei più promettenti ballerini della danza sportiva italiana. Già campione italiano di ballo in diverse discipline conosce Francesca in una scuola di ballo dove si allena per un workshop. L'incontro è puramente professionale: lei è giovanissima, 16 anni, e lui è in cerca di una compagna con la quale danzare. Tra loro l'intesa professionale è forte e Francesca si trasferisce da Roma, dove è nata e cresciuta, a Catania per allenarsi con Raimondo e inseguire il suo sogno di diventare una ballerina professionista.

L'invito a cena

Dopo due anni di convivenza a Catania Francesca riceve una proposta da un ballerino romano e, complice la mancanza della sua famiglia, sceglie di tornare a casa per proseguire gli allenamenti al fianco di un nuovo partner. La partenza di Francesca, però, fa capire a Raimondo che in lui è nato un sentimento forte per lei. Todaro raggiunge Roma per sostenere i provini per entrare a Ballando con le stelle e invita Francesca a cena. E' l'inizio di un corteggiamento che si conclude con una vera e propria dichiarazione. " Ero a una gara di ballo a Rimini e Raimondo si è presentato a sorpresa dicendo che aveva capito che era innamorato di me e voleva stare con me" , racconterà anni dopo Tocca a Verissimo.

I Campionati italiani

Il 2006 è un anno straordinario per Raimondo che, dopo avere vinto la terza edizione di Ballando con le stelle al fianco di Fiona May, conquista il secondo posto ai Campionati italiani di danze latino-americane proprio in coppia con Francesca Tocca. Per loro si tratta di un risultato importante che premia i tanti sacrifici fatti anche come coppia.

Gli impegni in televisione

Il successo in pista va di pari passo con quello che i due ottengono in televisione. Negli anni centrali della loro relazione - tra il 2008 e il 2012 - Raimondo e Francesca diventano due popolari volti della tv: lui tra i ballerini professionisti di Ballando con le stelle, lei come danzatrice del corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi. Gli impegni professionali li tengono spesso lontani, ma l'amore rimane forte tra Tocca e Todaro e l'idea di allargare la famiglia prende forma.

La nascita di Jasmine

E' il 2013 e Raimondo e Francesca accolgono nelle loro vite la primogenita, Jasmine. " Vivo un momento di grazia, non immaginavo che diventare papà mi potesse cambiare così, ma sapevo che sarei stato felice. Non avevo aspettative, ma non vedevo l’ora che Jasmine venisse al mondo. Io e la mia compagna ci stavamo provando, quindi mi aspettavo prima o poi questa bella notizia", racconta Raimondo poche settimane dopo la nascita della piccola, annunciando le prossime nozze.

Il matrimonio

Il 1 giugno 2014 Francesca e Raimondo si sposano. La cerimonia si celebra a Roma ma i festeggiamenti proseguono anche a Catania. Nel giorno delle nozze parenti e amici si stringono attorno alla coppia che al fianco ha una damigella speciale, la piccola Jasmine che non ha ancora compiuto un anno.

La prima crisi

Sei anni dopo il "sì", Francesca e Raimondo vivono una crisi profonda. La stampa rosa parla di un allontanamento tra i due ballerini e la conferma arriva da Todaro che sui social annuncia la separazione dalla moglie: " Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti. Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto.Grazie a Francesca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia ". Nello stesso periodo sulle riviste di gossip escono le prime foto di Francesca con il ballerino di Amici Valentin Dumitru, ma il loro è solo un flirt passeggero.

Il ritorno di fiamma

Nel 2021, complici alcuni problemi di salute di Todaro, la coppia si riavvicina. A favorire il ritorno di fiamma è anche Maria De Filippi che invita Raimondo a fare il professore di ballo nella scuola di Amici, dove lavora Francesca come ballerina professionista. A luglio dello stesso anno, la coppia torna a mostrarsi felice e sorridente sui social network, confermando la fine della crisi. " La nostra fortuna è stata separarci, perché se avessimo insistito per rimanere insieme la corda si sarebbe rotta definitivamente. In due anni non ho mai pensato di avere un'altra donna. Andai via di casa sperando di poter recuperare un giorno. Ci è voluto un po' ma così è stato" , raccontò a Verissimo Raimondo.

La separazione ufficiale

Quattro anni dopo la riappacificazione, a marzo 2025 la coppia ha annunciato il divorzio. Nonostante i buoni propositi la coppia non è riuscita a superare le divergenze.

"Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che avremo l'uno per l'altra e dell'unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente

A ufficializzare la separazione sono stati i due ballerini su Instagram:". L'annuncio non ha sorpreso i fan ma ha lasciato l'amaro in bocca a chi sperava in un lieto fine.