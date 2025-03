"Ha sparlato di lei", "Prima verifica". Volano stracci tra Carolyn Smith e Raimondo Todaro

Ascolta ora 00:00 00:00

La nuova edizione di Ballando con le stelle è ancora un lontano miraggio ma già gli animi si scaldano tra veterani e vecchie glorie. Sono volati stracci, infatti, tra Carolyn Smith e Raimondo Todaro a seguito di un'intervista rilasciata dalla coreografa inglese, che è tornata a parlare dell'uscita di scena del danzatore professionista, che lasciò Ballando nel 2021. Un addio che colse di sorpresa Milly Carlucci, che all'epoca si tolse un sassolino dalla scarpa, commentando il passaggio ad Amici di Todaro: " Sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici dopo quindici anni di vita insieme. Con un po' di delusione, ho visto appreso della sua decisione" .

Le dichiarazioni di Carolyn Smith

Sono passati quattro anni da quando Raimondo Todaro ha lasciato Ballando per dedicarsi ad altri progetti, primo tra tutti quello di insegnare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Nonostante ciò si continua ancora a parlare di quell'addio. A riportare all'attenzione del pubblico la vicenda è stata Carolyn Smith che, nel corso dell'intervista rilasciata a Nuovo Tv, ha ricordato l'uscita di scena di Todaro dal programma del sabato sera di Rai1 con toni pungenti. " Non posso criticare la sua scelta: era un ragazzo giovane, che doveva capire che cosa fare da "grande". E ancora forse non l'ha capito", ha dichiarato la coreografa, proseguendo con tono polemico: "Ciò che non ho condiviso è stato il modo in cui ha lasciato il programma, senza parlarne prima con Milly, una mossa sbagliata. Però, una volta uscito dal programma, ha cominciato a sparlare della persona che lo ha sempre aiutato" .

La replica social di Raimondo Todaro

Com'era prevedibile le parole pronunciate da Carolyn non sono piaciute a Todaro, che ha scelto di replicare alla coreografa pubblicando un lungo messaggio a lei indirizzato nelle storie del suo account Instagram. "Cara Carolyn, mi dispiace sapere che tu abbia questa opinione su di me, ti invito a trovare un articolo o un'intervista in cui abbia mai parlato male di Milly Carlucci o del programma e peraltro sarebbe meglio verificare bene i fatti prima di accusare ingiustamente qualcuno.

"Con stima e affetto sempre

Resto disponibile al confronto, ma sempre nel rispetto dellache credimi è ben diversa da quello che hai scritto", ha scritto Raimondo sui social, concludendo:". Così come è successo con le parole di Carolyn, le dichiarazioni del danzatore napoletano promettono di scatenare nuove reazioni.