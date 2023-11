Il ballo, la convivenza, la rottura improvvisa: la storia d'amore tra Angelo Madonia e Ema Stokholma

Un anno fa, di questi tempi, il ballerino professionista Angelo Madonia e la conduttrice radiofonica Ema Stokholma annunciavano di essersi innamorati sulla pista di Ballando con le stelle. La complicità nata durante le prove della trasmissione si era trasformata in amore e in una convivenza. Ma di recente, senza troppi proclami, la coppia ha messo la parola fine alla loro relazione.

Galeotta la pista di Ballando

È settembre 2022 e Angelo Madonia e Ema Stokholma si incontrano negli studi della Rai. La conduttrice radiofonica, 39 anni di origini francesi, è una voce popolare della radio e è conosciuta per avere avuto una storia con il rapper Gemitaiz. Milly Carlucci decide farla ballare con Angelo Madonia, anche lui 39 anni, palermitano. Tra i due, nonostante i timori iniziali, c'è subito sintonia e i due esordiscono a Ballando l'8 ottobre. Con il passare delle settimane, Angelo e Ema sono sempre più vicini e, complice il ballo e le tante ore passate in sala prove e negli studi della diretta, iniziano a frequentarsi fuori dal contesto televisivo.

La scelta della riservatezza

I giudici e Milly Carlucci sono a conoscenza della nascente relazione ma, sebbene il pubblico noti la forte complicità tra i due, la coppia non conferma la relazione. Madonia e la Stokholma si frequentano fuori dagli studi Rai e vengono paparazzati insieme in un paio di occasioni. Solo dopo un mese dall'inizio del programma la coppia si sbilancia pubblicamente mantenendo, però, una certa riservatezza sulla relazione. "Stiamo percorrendo questo momento di vita insieme, vediamo dove ci porterà", dice in diretta tv Angelo Madonia dopo un ballo con Ema, che replica : "Siamo contenti di vivere questa esperienza insieme. Mi pare evidente che ci sia qualcosa" . Il 20 novembre per la prima volta i due fanno il suo esordio sui social come coppia e Madonia pubblica la foto di un bacio con l'eloquente scritta "I love you".

L'inizio della storia fuori da Ballando

Il 23 dicembre la finale di Ballando con le stelle decreta il terzo posto di Ema Stokholma e Angelo Madonia e per loro inizia una nuova pagina di vita. La coppia è libera di frequentarsi lontano dalle telecamere e sui social condivide attimi di vita insieme per la gioia dei fan, che hanno imparato a conoscerli su RaiUno. Ad unirli è la passione per i tatuaggi e l'interesse per i rispettivi impegni. Lei dj, speaker e pittrice, lui ballerino e coreografo. E finalmente arriva la prima ammissione di lei. " Angelo è una persona seria, sto imparando a conoscerlo e a capire che posso anche espormi. Ha le chiavi di casa, è una cosa seria ", dice la Stokholma durante un'intervista.

La convivenza a Roma

La coppia sembra voler fare sul serio e in primavera inizia una convivenza. A parlare della svolta nella loro storia è Madonia: " La casa che abbiamo messo su che all’inizio era un suo progetto è il centro delle nostre giornate. Facciamo colazione insieme, poi ci dedichiamo ai rispettivi impegni di lavoro e poi ci ritroviamo a casa dove spesso io cucino ". Su Instagram sono tante le foto delle loro giornate assieme anche lontani dalla capitale con viaggi, che li tengono al riparo dall'attenzione dei media.

Una famiglia allargata

Il fatto che Angelo Madonia abbia alle spalle due relazioni amorose naufragate - che gli hanno lasciato in dono due figlie, Alessandra e Matilde - non sembra intaccare l'amore tra Ema e il ballerino. La speaker radiofonica è pronta a prendersi cura delle due bambine, quando passano il tempo con il padre. " Ema ha la delega per andarla a prenderla a scuola: è un’organizzazione felice perché le mamme delle mie figlie ed Ema vanno d’accordo, è un gruppo familiare sereno ", dichiara Madonia in un'intervista a Nuovo.

Le voci sulle nozze

È giugno 2023. La coppia sembra essere solida tanto che il ballerino, in un'altra intervista, si sbilancia sul possibile futuro insieme. " Lei è davvero una donna unica, una persona che non assomiglia a niente e nessuno. Se sarei disposto ad allargare la famiglia? Lei è la donna della mia vita ed il mio compito è quello di renderla felice", confessa, aggiungendo: " Se la sposerei? Certo che sì, perché ha tutte le qualità del mondo e regala anche uno sguardo moderno alle mie figlie" . Ema e Angelo trascorrono l'estate insieme ma qualcosa sta per cambiare.

L'ultimo post insieme

L'ultimo post insieme, dove Ema Stokholma dichiara il suo amore al compagno, è datato 22 agosto. I due sono in vacanza a Airelles Gordes, in Francia, e sembrano innamorati ma poi lei smette di seguirlo su Instagram e il gossip si infiamma. Lui continua a commentare i suoi post con apprezzamenti, ma la rottura appare evidente e dopo un anno l'amore sembra essere finito.

La notizia della rottura