"Per lei andavo a letto con mio padre", le parole choc di Ema Stokholma

Ema Stokholma non è nuova a raccontare delle violenze psicologiche e fisiche subite per anni per mano della madre. Gli ultimi racconti fatti dalla dj e speaker radiofonica svelano, però, nuovi dolorosi dettagli della sua difficile adolescenza. Ospite di Serena Bortone nella trasmissione pomeridiana di Rai Uno - Oggi è un altro giorno - la giovane ha raccontato delle scioccanti accuse che la mamma le muoveva pur di colpevolizzarla e picchiarla.

Sui suoi primi quindici anni di vita fatti violenze e abusi da parte della mamma, affetta da turbe psichiche, Ema Stokhoma ha scritto anche un libro "Per il mio bene" uscito nel 2020. Un viaggio a ritroso nella memoria dove la conduttrice radiofonica ha ripercorso i momenti più drammatici della sua infanzia prima di fuggire, a 15 anni, verso la sua vita libera. " Era un mostro, mi picchiava e mi chiese di buttarmi in un fiume. Io non ho usato il libro come terapia ma questo mi ha reso più forte ".

Mi accusava di cose talmente assurde, ad esempio di andare a letto con mio padre, che capivo di non essere il problema. La mia salvezza è stata anche un po’ questa, avere la consapevolezza che non ero io in colpa. Le violenze avvenivano tutti i giorni, non ho un ricordo di un bacio o di un abbraccio di lei

Io pensavo di essere come lei, di avere una malattia e invece no. Grazie all'analisi ho capito che potevo essere migliore di lei e che non era malata. La rabbia, ho capito dopo, era per papà con il quale non ho mai avuto un rapporto

Ospite nel salotto diEma Stokhoma è tornata a parlare del passato, raccontando un nuovo e toccante episodio legato alla madre. "". Accuse scioccanti, smentite dalla dj, ma che descrivono lo stato di vessazione a cui lei era sottoposta. Dalla madre per anni solo parole piene di, accuse e violenze gratuite ai danni di una bambina, che ancora oggi porta sulla pelle i segni di tanto dolore. Lei stessa, a Oggi è un altro giorno, ha svelato di aver pensato di essere "malata" come la madre dopo aver manifestato segni di aggressività in alcune relazioni interpersonali: "".