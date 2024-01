Al Bano di nuovo nonno: è nato Axel Lupo, il figlio di Romina Carrisi

Romina Carrisi ha dato alla luce il suo primo figlio, Axel Lupo, nato dalla relazione con il regista Stefano Rastelli conosciuto due anni fa in televisione. Il bambino è nato in una clinica di Roma mercoledì 24 gennaio alle ore 22.39 come riporta l'agenzia di stampa AdnKronos. "Il bambino e la mamma godono di ottima salute", hanno fatto sapere i familiari di Romina.

Lo scorso 8 ottobre Romina Carrisi aveva annunciato la gravidanza con un post social, nel quale aveva condiviso la prima ecografia del nascituro. "La Genesi..." aveva scritto la figlia di Al Bano e Romina, svelando di essere in attesa del suo primo figlio e confessando, a Verissimo, di avere scoperto di essere incinta a fine estate, quando era in Croazia dalla sorella Cristel. Romina ha cercato di mantenere riservata l'attesa e sui social ha condiviso poco della sua gestazione conclusasi nella tarda serata di mercoledì. "Con un parto naturale, dopo oltre 14 ore di travaglio, è nato il piccolo Axel Lupo, pesa 3kg e 100 grammi", riferisce ancora l'agenzia di stampa, che per prima ha dato la notizia della nascita del quarto nipotino (dopo i tre figli di Cristel) del cantante di Cellino San Marco e di Romina Power.

Il fiocco azzurro in casa Carrisi-Rastelli arriva come un dono per la coppia, che si è conosciuta due anni fa negli studi di "Oggi è un altro giorno", il programma di Rai1 che all'epoca era condotto da Serena Bortone. Romina era uno degli "affetti stabili" della trasmissione e Stefano Rastelli era il regista del format. "Abbiamo iniziato a convivere dopo solo cinque mesi, da subito, io mi trovo a mio agio con lui", aveva confessato Romina Carrisi durante l'intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo lo scorso ottobre, aggiungendo: "Per me è perfetto nelle sue imperfezioni, è un uomo che c'è, è presente e che riesce a capirti". Così per Romina e Rastelli, 53 anni con una relazione passata alle spalle e due figlie, sognare di diventare una famiglia è stato quasi naturale. Al capezzale di Romina e del nascituro Axel Lupo sono già arrivati nonna Romina e nonno Al Bano, pronti a festeggiare la nuova vita. Sui social, però, tutto tace. Solo Romina Carrisi ha condiviso la foto di un'alba sul mare con un cuore azzurro sullo sfondo. Un tenero benvenuto per il suo primo figlio.