Al Bano in ospedale: operato alle corde vocali. Come sta

" Sto già benissimo, io sono un selvaggio ". Così Al Bano Carrisi ha rassicurato i suoi fan dopo che la notizia del suo ricovero in ospedale per un intervento chirurgico alle corde vocali si era diffusa nel primo pomeriggio. Il cantante di Cellino San Marco è stato operato a Roma presso La Casa di Cura Villa del Rosario per una raucedine, che nelle ultime settimane gli aveva provocato un drastico abbassamento di voce.

I motivi dell'operazione

"Ho un problema di sinusite che mi dava fastidio alle corde vocali e che mi causava raucedine ma grazie al professor Businco, che ha inventato questa nuova tecnica di operazione, per niente invasiva come quelle del passato, mi sono ripreso subito ", ha fatto sapere Al Bano attraverso l'Adnkronos, rassicurando tutti sulla sua pronta guarigione. L'intervento consentirà a Carrisi di recuperare subito l'uso della voce grazie alle nuove tecniche di chirurgia mini invasiva. " Quello effettuato sul cantante è un tipo di intervento sulle alte vie respiratorie, della durata di una ventina di minuti, ad alta tecnologia di chirurgia endoscopica mini invasiva, che permette di ripristinare la funzionalità di tutto il tratto respiratorio senza il rischio di danneggiare le corde vocali, come poteva invece avvenire un tempo ", ha spiegato il professor Lino Di Rienzo Businco.

L'assenza di Loredana Lecciso

L'artista è attualmente ricoverato in clinica ma nella giornata di giovedì 28 novembre sarà dimesso e potrà fare ritorno a casa. Al fianco di Carrisi in ospedale non c'era Loredana Lecciso, anche lei nel pieno di un recupero post-operatorio. " Purtroppo, non sono potuta andare con lui perché ho fatto un piccolo intervento alla pelle e sono ancora in convalescenza. Ma ho tranquillizzato i miei figli e gli ho detto andrà tutto bene, vostro padre è Highlander! ", ha dichiarato Loredana Lecciso, scherzando sulla tempra di Al Bano. L'esito dell'intervento non metterà dunque a rischio i prossimi impegni dal vivo di Al Bano, che è pronto a tornare davanti al pubblico e spera nella chiamata di Carlo Conti per il prossimo festival di Sanremo: " Ho mandato a Carlo Conti ben tre brani, sono molto fiducioso ".

Il post su Instagram

Quando la notizia del ricovero ha fatto il giro della rete, Al Bano ha deciso di rassicurare i suoi fan scrivendo un breve messaggio su Instgram: " Non preoccupatevi, nulla di grave! Si è trattato di un semplice intervento di chirurgia mininvasiva eseguito dal Professor Lino Di Rienzo Businco.

In poche parole, mi sono sottoposto a una piccola "" alle vie respiratorie, che porterà benefici anche alle corde vocali. Tra pochi giorni si torna alla vita di ogni giorno.Grazie per l’affetto e il sostegno che, come sempre, non mi fate mai mancare".