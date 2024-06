"Al Bano sta morendo", ma è una bufala. Lo sfogo di Carrisi: "Mi ha chiamato anche Sophia Loren"

Ascolta ora 00:00 00:00

Proprio come era successo a Pippo Baudo poche settimane fa, anche Al Bano Carrisi è finito al centro di una macabra fake news. Nelle scorse ore sul web si è diffusa la notizia della morte di Al Bano, ma in realtà il cantante di Cellino San Marco sta bene e attraverso l'Adnkronos ha fatto sapere di essere in buona salute, ma molto arrabbiato per la falsa notizia circolata in rete.

"Hanno messo in giro la notizia che stavo per morire e io non ne sapevo nulla, l'ho scoperto perché mi ha chiamato Sophia Loren preoccupata", ha dichiarato l'artista all'AdnKronos, commentando quanto successo nelle scorse ore, quando a sorpresa ha ricevuto la telefonata della Loren, preoccupata per le sue condizioni di salute. "Voglio rassicurare tutti i miei fan che, grazie a Dio, sto bene, continuo a cantare e va tutto alla grande", ha aggiunto Al Bano Carrisi.

Al Bano, perché si parla della sua morte

A dare il via alla girandola di voci sulle sue precarie condizioni di salute è stato un articolo comparso sul web e poi rimosso, che parlava di un improvviso malore del cantante di Cellino San Marco e delle sue gravi condizioni. Venuto a conoscenza dell'incredibile fake news grazie a Sophia Loren, Al Bano ha deciso di smentire pubblicamente la falsa indiscrezione con un video condiviso sul suo canale Instagram. "Le notizie false hanno le gambe cortissime… anzi senza gambe!!! Felicità", ha scritto sui social network, sfogandosi: "Ancora una volta prigioniero di una fake news. Grazie a Dio sto bene, lo posso dimostrare come vedete qui. Grazie a Dio il lavoro è tanto e lo devo assolvere alla grande perché mi piace. Queste notizie fanno veramente schifo e si commentano da sole".

Lo sfogo di Al Bano Carrisi all'Adnkronos

Sdegnato da quanto accaduto, Al Bano ha ribadito la sua preoccupazione per il dilagare di fake news simili in rete, sfogandosi con l'agenzia di stampa Adnkronos: "I deficienti che mettono in giro queste fake news si dovrebbero vergognare, ma mi chiedo, prendono dei soldi?". L'artista ha ricevuto il sostegno e l'affetto dei suoi fan e anche di molti personaggi famosi che a loro volta sono finiti, in momenti differenti, al centro di bufale simili. La scorsa settimana era toccato a Pippo Baudo finire al centro di una macabra notizia.

Il sito di Fabrizio Corona aveva fatto circolare l'indiscrezione sul presunto ricovero del conduttore in ospedale in seguito a gravi problemi cardiaci. Ma Baudo, a 88 anni suonati, aveva risposto sereno: "Sto benissimo".