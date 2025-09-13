Barbara D'Urso a Ballando con le stelle: "Accettare è stato difficile"

Dopo due anni di assenza dalla televisione Barbara D'Urso è pronta a tornare in tv non nei panni di conduttrice bensì di concorrente. Sabato 27 settembre la conduttrice debutterà in prima serata su Rai1 a Ballando con le stelle al fianco del maestro Pasquale La Rocca. Da anni Milly Carlucci la corteggiava per portarla in pista, ma D'Urso ha sempre declinato l'offerta almeno fino a pochi mesi fa, quando ha deciso di mettersi in gioco, come ha rivelato lei stessa al Corriere: " Milly è stata straordinaria, bravissima nel convincermi. La considero la Barbara d'Urso della Rai, una maniaca in cerca della perfezione, esattamente come me. È stata molto accogliente... lo è con tutti. Forse capisce cosa significhi per chi fa il nostro mestiere affidarsi. Mi cercava da moltissimo tempo, ma adesso sentivo che era arrivato il momento giusto ".

La sfida con se stessa e le pressioni

Barbara D'Urso è già entrata in sala prove e le fatiche del ballo, nonostante lei sia allenatissima, si fanno già sentire. A preoccuparla, per, sono altre questioni: " Sembra paradossale ma la sfida è molto più difficile, più complicata, anche con me stessa. Dopo tanti anni in cui ero io a gestire le trasmissioni e quello che ci ruotava attorno, avendo rapporti di complicità con lo scenografo, il regista ma anche con l’azienda, ora non sono più io a tenere le fila, ma vengo gestita. Questo è molto complicato per me. Accettare di partecipare a Ballando è stata una scelta psicologicamente difficile ". La sua presenza a Ballando si preannuncia ricca di colpi di scena ed emozioni: " Avverto una pressione fortissima. So che ci sono tante persone che mi amano ma ce ne sono altre che attendono un mio errore di qualunque tipo, quindi sento moltissimo la pressione. D’altro canto, ho deciso di cercare di non darci troppo peso. Anche in questi due anni hanno scritto qualunque cosa e non ho praticamente mai replicato e anche Milly sa che siamo molto attenzionate: è come se lei fosse venuta ospite a 'Live non è la d'Urso'".

Selvaggia Lucarelli e il pubblico

In studio D'Urso è pronta a confrontarsi non solo con il pubblico ma anche con la giuria e Selvaggia Lucarelli, uno dei giudici più pungenti con la quale lo scorso anno - in occasione della sua ospitata per una notte - aveva avuto un battibecco: " La giuria fa il suo lavoro. Io sono concentrata nell’imparare a ballare, dopodiché ognuno farà la sua parte. Quello che accadrà lì non mi preoccupa per ora (ride, ndr ). Io sono concentrata nel lottare con me stessa per far uscire quella che sono io, la parte che forse anche le persone che non mi amano non conoscono di me ".

Vorrei trasferire alla gente che quando, a qualunque età, tu cadi o ti fanno cadere, bisogna sempre avere il coraggio di ripartire, anche con umiltà. E poi c'è un altro motivo: sono felice di tornare in tv perché ho finalmente la possibilità di rivedere il pubblico che non ho neanche potuto salutare due anni fa

Per quanto riguarda Ballando con le stelle i suoi obiettivi sono precisi: "".