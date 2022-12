"Basta far vedere le tette". L'ultimo post di Elodie scatena la polemica

L'ultimo post di Elodie ha scatenato una vera e propria bufera social. La cantante ha deciso di promuovere l'evento live, che terrà al Forum di Assago il prossimo maggio, con un post Instagram decisamente sexy e provocatorio, scelta che il suo pubblico non ha proprio gradito. Così sotto al contenuto sono piovute critiche da ogni parte, anche da parte di molti suoi fan.

I micro slip di strass e la canottiera aderente a mostrare le forme non sono affatto piaciuti alla maggior parte dei suoi follower. "Esagerata" e "volgare " hanno scritto in molti, mentre i suoi fan hanno commentato delusi: " Cara Elodie, io ti apprezzo e ti seguo per la tua professionalità canora, ti seguo fin dai tempi di Amici. Ma ultimamente, questi post un po' osé non mi piacciono affatto. Torna in te, ai tempi dei capelli lilla", "Non devi piacere xché fai vedere tette o culo o pose osé...tu piaci perché sei Elodie e la tua voce è tutto...il tuo viso è tutto....tu sei tu, non devi mostrarti sempre nuda o volgare", "Eri la mia preferita x la classe che ti ha sempre contraddistinto. Ora hai ceduto il passo alla volgarità.. Peccato ".

E non sono mancati neppure i commenti più pungenti: " Ma non cantavi? Mo stai sempre nuda qua sopra... io boh!", "Abbiamo capito che hai un bel fisico dai, basta con 'ste pose e 'sti video tutti uguali", "Pubblicizzi il concerto o promuovi film hard?". Il pubblico l'ha criticata soprattutto per la volgarità del contenuto ma anche per essere diventata più " coatta e grezza", cadendo alla fine nel "cattivo gusto" . E in molti hanno invitato Elodie a tornare quella di un tempo, la cantante dai capelli rosa : "Ultimamente sei un po' troppo volgare, dove è finita la Elodie dolce e raffinata?! ". E in effetti, tornando indietro nel tempo alla partecipazione al talent di Amici, Elodie era totalmente diversa più intima, sentimentale e ricercata.

La frecciata di Nina Zilli