Elodie con la scorta rifiuta i selfie. L'accusa dei fan: "È cambiata"

Resiste al gelido inverno svizzero l'amore tra Elodie e Andrea Iannone. Tra la cantante e il pilota di motociclismo la scintilla è scoppiata questa estate nelle limpide acque pugliesi e, a giudicare dalle foto pubblicate da numerose riviste di gossip, la passione tra i due non sembra essere scemata. In molti erano pronti a scommettere che il loro fosse solo un flirt estivo, ma il sentimento sembra essere più forte visto che Elodie si è addirittura trasferita a Lugano, dove lo sportivo vive da anni.

Facendo la spola tra Milano e la Svizzera, Elodie e Iannone si mostrano felici e sorridenti agli obiettivi dei paparazzi. Ma sui social network stanno bene attenti a condividere foto e video insieme, nel tentativo di difendere la loro relazione dal gossip. Cosa assai ardua. Nelle ultime ore, infatti, le voci su uno spiacevole episodio, che sarebbe avvenuto in un locale a Milano, sono iniziate a circolare con insistenza. Proprio quando il nome di Elodie è stato inserito tra i partecipanti al prossimo festival di Sanremo.

Selfie negati con i fan

" Qualche sera fa i due piccioncini sono stati avvistati in piena notte nel privè di un noto locale ", riferisce Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, spiegando che Elodie e Andrea Iannone si sarebbe concessi una serata in un ex night club a pochi passi dalla stazione centrale di Milano. Qui la coppia avrebbe mantenuto il distacco dagli avventori del locale, evitando autografi e foto.