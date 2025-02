Belen tra Fedez e Ferragni: il retroscena di un "triangolo" mancato

Chiara Ferragni e Belen Rodriguez

La nuova puntata di "Falsissimo", il programma web di Fabrizio Corona, è uscita ieri, 10 febbraio e benché fosse particolarmente attesa dopo quella su Fedez, ha tradito chi pensava ci fossero rivelazioni nuove ed esclusive. Tuttavia, nel mezzo dell'episodio è stata data una notizia evidentemente esclusiva, quella di una frequentazione del passato tra Fedez e Belen Rodriguez. Tra i due non c'è mai stato nulla, nemmeno un bacio come ha spiegato la showgirl, però ci fu qualche uscita in comitiva e un'uscita da soli. Ma un successivo incontro a Muschio Selvaggio, quando il rapper era già sposato con Chiara Ferragni, fa esplodere un piccolo caso che porta l'influencer a tagliare ogni rapporto con Belen e le due smettono di parlarsi. L'unica versione nota di questa vicenda è quella di Corona, che però trasmette anche una telefonata registrata con l'argentina, in cui lei racconta il suo punti di vista su quell'incontro con Fedez e il successivo allontanamento da Ferragni.

Tutto inizia il giorno di Natale del 2015. Fabrizio Corona e Fedez si conoscevano già dal 2012, poi l'ex re dei paparazzi finisce in carcere. " Dopo tre anni di galera sono seduto a casa mia, agli arresti domiciliari, e sento suonare il citofono. Arriva con una Ferrari Federico Lucia con un suo amico e una bottiglia di Dom Perignon e mi dice che lui era il Dio in Terra e che si sarebbe fidanzato con Belen Rodriguez ", dice Corona, raccontando poi che tra i due c'è stato un "abboccamento". Grazie agli amici comuni ci sono le serate in compagnia poi l'argentina acconsente di uscirci una sera a cena da soli. Nella telefonata, Belen racconta che Fedez è nervoso prima di vederla e che nel farsi la barba si taglia la guancia. Nulla di particolare, capita spesso agli uomini. Il sangue non si ferma e il rapper è costretto ad andare in farmacia a farsi medicare, arrivando così all'appuntamento 40 minuti in ritardo " come le femminucce ".

Belen decide di non proseguire la conoscenza ma lui qualche anno dopo la invita a Muschio Selvaggio. È il 2020 e lui ammette: " Ci ho provato con te, poi ho preso lo schiaffo ". Belen scopre solo in quel momento la storia del rasoio e ai microfoni del podcast afferma: " Se l’avessi saputo almeno un bacio te l’avrei dato, pure un limone. Ma tu stavi con Chiara ". Prima della pubblicazione, Belen che da contratto ha diritto di rivedere la puntata, chiede a Fedez di tagliare quella parte per paura che Ferragni non colga la sua ironia. Il rapper accetta ma pare abbia fatto comunque vedere il girato integrale a sua moglie. Ferragni, come previsto da Belen, ll'avrebbe presa malissimo e avrebbe usato le sue armi contro l'argentina: avrebbe fatto in modo che venisse allontanata dai giri di influenza.

Chiara Ferragni con Fedez decideva chi lavorava e chi no: Belen aveva un’agenzia di talent, sua sorella cresciuta nella fame faceva l’influencer, con Chiara ci andavano a cena, lavoravano per lei, erano nel circolo del web

Questo è quello che racconta Corona, aggiungendo che "". Belen avrebbe cercato un contatto con Ferragni, avrebbe anche chiesto spiegazioni a Fedez ma l'influencer non le avrebbe risposto. A oggi non si sa quali siano i rapporti tra le due.