Belen, la prima foto ufficiale con Cerella. Corona conferma il flirt: "Presto usciranno allo scoperto"

C'è un nuovo uomo nella vita di Belen Rodriguez. O meglio, c'è un uomo che al suo fianco era già stato anni fa. Lui è il giocatore di basket Bruno Cerella, 37 anni, argentino ma naturalizzato italiano, con il quale la showgirl aveva avuto una breve storia nel 2018 conclusasi ancor prima che potesse diventare qualcosa di serio. Un video condiviso su Instagram da Belen pochi giorni fa ha scatenato il gossip sul ritorno di fiamma tra i due connazionali, ma ora - dopo le indiscrezioni - sono arrivare le prove fornite da Belen e persino da Fabrizio Corona.

Belen e Cerella, la prima foto insieme

Dopo avere incuriosito il popolo dei social network con il video di un quadro, che si trova nell'abitazione di Cerella, Belen Rodriguez si è decisa ad uscire allo scoperto pubblicando la prima foto ufficiale insieme al giocatore di basket. L'occasione giusta è arrivata nel corso di una serata di festa tra amici, alla quale l'argentina ha partecipato sabato scorso proprio insieme a Bruno Cerella. Nell'immagine la showgirl e il cestista sono vicini e attorniati da altre persone, ma nulla fa intendere che tra loro ci sia più di un'amicizia. A fornire maggiori dettagli sul flirt tra i due ci ha pensato invece Fabrizio Corona, da sempre legato all'argentina e sempre pronto a proteggerla dai gossip più feroci.

"Si frequentano da due settimane"

L'ex re dei paparazzi ha raccontato che Belen e Cerella si stanno frequentando da circa due settimane e le prime foto della nuova coppia potrebbero uscire sul prossimo numero della rivista Chi. "Di recente ha incontrato nuovamente Bruno Cerella. Belen aveva avuto un flirt con lui negli anni passati, durante una pausa causata da una crisi con Stefano De Martino", ha rivelato Fabrizio Corona attraverso il suo sito Dillinger, aggiungendo: "Anche lui argentino e pupillo di Giorgio Armani, oggi vive coltivando la sua passione per l’arte e da due settimane sono inseparabili". Dalla fine della relazione con Elio Lorenzoni, l'argentina avrebbe cambiato giro di amicizie, come riferito da Corona, incontrando nuovamente l'ex fiamma: "Ha ricominciato a uscire con i suoi vecchi amici dj, che non ha mai dimenticato, sempre a fianco della fidata Pettineuse (l’ex gieffina Patrizia Griffini), e ha incontrato nuovamente Bruno Cerella". Secondo l'ex re dei paparazzi, la scelta di pubblicare sui social network la prima foto con il cestista sarebbe già una conferma della relazione in corso.