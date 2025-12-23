Belen mostra il fondoschiena e i risultati dell’ozonoterapia: la foto che fa impazzire il web

Tra le tante storie pubblicate su Instagram, oggi Belen ne ha condivisa una che fa fatto particolarmente piacere ai suoi follower. Ha infatti mostrato il trattamento di ozonoterapia, apparendo accanto al suo medico estetico, il dottor Michele Bocaccorso, specialista in ossigeno-ozonoterapia e ormoni bioidentici. Durante la seduta, la conduttrice ha condiviso anche immagini del fondoschiena, mentre il dottore esegue il trattamento. Le immagini sono state realizzate all’interno dello studio medico milanese, dove la procedura sta diventando una vera tendenza nel mondo beauty.

Nei giorni scorsi, Belen aveva condiviso anche un altro trattamento estetico: una flebo al braccio, sempre presso lo stesso studio, evidenziando come integri diversi protocolli per la cura del corpo e del benessere.

Che cos’è l’ozonoterapia

L’ozonoterapia è una pratica medica che utilizza una miscela di ossigeno e ozono con finalità terapeutiche. Tra i benefici più discussi nel settore estetico, vi è il supporto nella riduzione della ritenzione idrica, che può contribuire a migliorare la compattezza della pelle e l’aspetto generale della silhouette.

Il trattamento viene eseguito da professionisti specializzati come il dottor Michele Bocaccorso, con sedute mirate e protocolli personalizzati in base alle esigenze del paziente. Negli ultimi mesi, l’uso dell’ozonoterapia a scopo estetico ha riscosso crescente interesse, diventando una delle tendenze più seguite tra vip e influencer.

Una tendenza in crescita

Grazie ai risultati visibili e alla natura poco invasiva della procedura, l’ozonoterapia continua a conquistare l’attenzione nel

mondo della bellezza. Le immagini condivise da Belen confermano come il trattamento possa integrarsi in un percorso estetico completo, supportato da specialisti qualificati e all’interno di contesti professionali sicuri.