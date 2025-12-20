Belen, la verità sulla la foto con la flebo: cosa è successo

Una foto pubblicata sui social, una flebo al braccio e un lettino da ambulatorio, tanto è bastato per far scattare le domande tra i fan di Belen Rodriguez. Nelle ultime ore la showgirl argentina ha condiviso alcune immagini che la ritraggono all’interno di una clinica nel centro di Milano, distesa su una poltrona medica mentre si sottopone a un trattamento endovenoso. Un’immagine che, a prima vista, potrebbe far pensare a problemi di salute, ma la realtà è ben diversa.

A chiarirlo è stata la stessa Belen, che ha voluto rassicurare subito i suoi follower. Nessun ricovero, nessuna emergenza medica. La flebo non ha nulla a che vedere con condizioni fisiche preoccupanti, ma è legata esclusivamente a un trattamento estetico anti-age, sempre più diffuso anche tra i personaggi del mondo dello spettacolo.

Lo scatto in clinica e il medico estetico

Negli scatti condivisi su Instagram, Belen appare serena e sorridente accanto al suo medico estetico, il dottor Michele Bonaccorso, specialista in ossigeno-ozonoterapia e ormoni bioidentici. Le immagini sono state realizzate all’interno dello studio medico milanese, dove la conduttrice si è recata per sottoporsi a una seduta che negli ultimi mesi sta diventando una vera tendenza nel mondo beauty.

Durante il trattamento, i due hanno anche scherzato davanti alla fotocamera, pubblicando una serie di stories che hanno contribuito ad alimentare la curiosità del pubblico. Un modo, probabilmente, per sdrammatizzare e spiegare in modo diretto cosa si nasconde dietro quella flebo tanto chiacchierata.

Cos'è il trattamento NAD?

Il trattamento a cui si è sottoposta Belen prevede la somministrazione endovenosa di NAD, acronimo di nicotinammide adenina dinucleotide. Si tratta di una molecola naturalmente presente nell’organismo, coinvolta in numerosi processi biologici fondamentali.

Come spiegato dalla stessa Rodriguez in una delle sue stories, il NAD è legato in particolare alla produzione di energia cellulare e ai meccanismi di riparazione del DNA. Proprio per questo motivo viene promosso come supporto nei percorsi anti-age e di benessere generale.

Non è la prima volta

Per Belen non si tratta di una novità assoluta. Già in passato la showgirl si era mostrata in una situazione simile, sempre distesa su un lettino con una flebo, spiegando apertamente i motivi della sua scelta. In quell’occasione aveva anche elencato alcuni dei benefici attribuiti a questo tipo di trattamento.

Tra questi, aveva citato il miglioramento dell’energia cellulare, il supporto alla rigenerazione dei tessuti, un possibile rallentamento dei segni dell’invecchiamento e un impatto positivo su lucidità mentale, concentrazione e memoria. Secondo quanto riportato da Belen, il NAD verrebbe utilizzato anche come supporto nei casi di affaticamento cronico, per il sistema immunitario e per la protezione del fegato.

Foto fonte Instagram

Un periodo delicato, ma nessun allarme

Le immagini arrivano in un momento che, secondo indiscrezioni, non sarebbe particolarmente semplice per la conduttrice sul piano personale. Proprio per questo, la foto con la flebo ha generato ancora più attenzione. Tuttavia, la stessa Belen ha voluto sgomberare il campo da qualsiasi equivoco, ribadendo che si tratta esclusivamente di una scelta legata alla cura di sé e al benessere personale.

Ancora una volta, la showgirl argentina dimostra di non avere

problemi acon il pubblico anche aspetti più intimi della propria routine, trasformando uno scatto potenzialmente allarmante in un’occasione per raccontare una nuova tendenza del mondo beauty.