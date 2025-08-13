Chi è l’avvocato Nicolò De Tomassi, nuova fiamma di Belen

Dopo un periodo personale e sentimentale particolarmente turbolento, segnato da una separazione e dalla depressione, Belen Rodriguez sembra aver ritrovato il sorriso e l’amore. Galeotta fu una vacanza in Sardegna, dove la showgirl argentina ha conosciuto Nicolò De Tomassi, avvocato romano di 37 anni, durante una gita in barca insieme ad alcuni amici in comune. Il resto lo raccontano le foto esclusive pubblicate dal settimanale Chi, che documentano baci appassionati e atteggiamenti inequivocabili tra i due.

Una passione nata tra le acque della Gallura

Belen era arrivata sull’isola da single, con l’intenzione di dedicarsi al relax e ai figli. Ma durante una giornata in mare, la complicità con Nicolò è esplosa in maniera evidente, tanto che, secondo il racconto del settimanale, i due non avrebbero resistito alla passione già durante la loro tappa al Paradise Beach Bar. " Potrebbe essere un amore estivo – scrive Chi – ma De Tomassi è molto diverso dagli uomini che Belen ha frequentato in passato ".

Chi è Nicolò De Tomassi?

Nicolò De Tomassi è un avvocato penalista, attivo presso lo Studio Legale Martellino di Roma. Laureato alla Sapienza, è molto conosciuto negli ambienti dell’alta borghesia capitolina e frequenta da tempo il mondo dello spettacolo, pur mantenendo una certa discrezione sulla sua vita privata. Il suo profilo Instagram, infatti, è chiuso, ma tra i suoi follower spunta proprio Belen.

Il curioso intreccio con Stefano De Martino

Come se non bastasse, dal mondo del gossip emerge un retroscena curioso: De Tomassi sarebbe amico di Caroline Tronelli, l’attuale compagna di Stefano De Martino, ex marito di Belen, nonché di suo fratello Francesco. I quattro si sarebbero incrociati nei giorni scorsi a Porto Cervo, in un noto ristorante della zona. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, De Martino, pur visibilmente colto di sorpresa, avrebbe salutato cordialmente l’ex moglie prima di tornare a tavola con la nuova fidanzata e i suoi genitori.

Nuovo inizio o flirt estivo?

Difficile dire se si tratti

di un amore destinato a durare o di una passione di stagione, ma una cosa è certa: Belen Rodriguez è tornata protagonista delle, più radiosa e affiatata che mai accanto al suo nuovo compagno.