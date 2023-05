"Belen? Sogno camere separate". La strana confessione di Stefano De Martino

Le tre fedi nuziali perse (una a ogni addio a Belen), la piccola Luna Marì che lo chiama "tetè" e il sogno di potere cancellare ogni tatuaggio dal suo corpo: " Il marchio di una vita fa ". Stefano De Martino ha parlato di tutto nell'intervista rilasciata al settimanale Oggi, che gli ha dedicato la copertina dell'ultimo numero. Ma a incuriosire sono state soprattutto le dichiarazioni sulla tormentata storia d'amore con Belen; una relazione che da sempre affascina curiosi e fan e che sempre più spesso finisce al centro dei pettegolezzi.

"Starmi accanto non è facile"

" È difficile tenere insieme una famiglia", ha confessato Stefano De Martino parlando degli alti e bassi vissuti nei lunghi anni di matrimonio con la showgirl, che li ha visti separarsi per ben due volte: "Ma Belén e io ci siamo sempre, l'uno per l'altra. Questo vuol dire amare: esserci ". Nella lunga intervista, l'ex ballerino di Amici - oggi conduttore di alcuni dei programmi di punta di Rai Due - ha ammesso di non avere un carattere facile e di non essere affatto un bravo ragazzo: " Sono meglio come ex che come compagno, starmi accanto non è facile" . Del resto, Belen lo sa bene. Poche settimane, quando l'argentina è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, lei stessa disse: " E' il mio mascalzone preferito ". Proprio a volere sottolineare il lato più irriverente e complesso del marito.

La convivenza complicata