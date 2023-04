"Sei triste", "Sono piena...". Botta e risposta social tra Belen e un fan

La relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è davvero arrivata al capolinea? Da giorni non si parla d'altro vista la strana assenza del conduttore alla festa di compleanno del figlio Santiago. Qualcuno parla di una lontananza dovuta a motivi di lavoro (De Martino è tornato in onda con il suo programma "Bar Stella" il giorno dopo il party), altri invece pensano che si tratti di un'avvisaglia della crisi coniugale in corso. La showgirl argentina ha già smentito in un paio di occasioni - mentre Stefano tace - ma nelle ultime ore sui social network Belen è tornata a parlare di come si sente in questo momento.

Da tempo sul suo profilo Instagram, la Rodriguez lancia messaggi enigmatici agli oltre dieci milioni di follower che la seguono. Post con frasi sibilline e foto che parlano di un momento molto particolare della sua vita. L'argentina interagisce con i suoi fan rispondendo ai loro commenti, ma non parla apertamente di cosa sta succedendo tra lei e Stefano. E neppure di come si sente a essere continuamente al centro della cronaca rosa. L'ultima risposta data a un utente proprio sulla piattaforma social, però, sembra fornire - tra le righe - una piccola spiegazione.

Cosa ha scritto Belen su Instagram