Bella gente allo stadio Sinigaglia sul lago di Como

Bella gente sul lago di Como. Allo stadio Sinigaglia poi, non vi dico. Da quando il club è passato nelle mani degli ultramiliardari indonesiani, i fratelli Hartono, tra i 65 più ricchi del pianeta, è un gran sfilare di star hollywoodiane, convocate con viaggio premio, all inclusive, per respirare l’aria lacustre, l’atmosfera vintage delle ville, gustare la cucina italiana e trasferirle al campo per le partite di football, non quello americano ma il soccer del resto del mondo.

Dal red carpet di Los Angeles al green parket del Sinigaglia è un attimo, per la partita tra il Como e la Roma si sono viste le facce allegre, divertite di improbabili tifose e tifosi, Kira Knightley non poteva immaginare, recitando in Sognando Beckham che un giorno le sarebbe capitato di appassionarsi per un gol di Gabriellone e con lei Michail Fassbender che si era allenato nel film Chi segna vince nel quale interpreta Thomas Rongen ex centrocampista olandese poi consulente della nazionale statunitense, a seguire Andrian Brody, Oscar per il Pianista, alla faccia dei Palloni d’oro del football.

Nella tribuna del Sinigaglia si sono avvicendati Hugh Grant e lo Spiderman Andrew Garfield, Chris Pine e

Benedict Cumberbacht. Cinecittà sul lago, un messaggio che va in circuito mondiale, al posto di politici, portaborse e badanti del nostro classico repertorio di facce di bronzo, gli Hartono hanno scelto facce di spettacolo.