"Dopo anni di cure sono guarita". Bella Hadid esce dall'incubo

" Per la prima volta mi sento me stessa. Sono grata alla vita" . Sono parole di speranza e felicità quelle che Bella Hadid ha scritto su Instagram per annunciare ai suoi fan di essere guarita dal morbo di Lyme dopo quindici anni di sofferenze e cure. La top model statunitense ha affidato al web un lungo e accorato messaggio per parlare del suo difficile percorso, anche attraverso foto toccanti, e dare fiducia e speranza a coloro, che oggi combattono la loro battaglia contro la malattia di Lyme.

" La piccola me, che ha sofferto, sarebbe orgogliosa di essere cresciuta e non essersi mai arresa ", ha scritto Bella Hadid su Instagram, mostrando referti e foto di quando si sottoponeva alle cure in vena per combattere stanchezza e infezioni. " Vivere in questo stato, peggiorando con il tempo, e lavorare cercando di rendere me stesso, la mia famiglia e le persone che mi sostengono, orgogliose, mi avevano dato un peso in modi che non riesco proprio a spiegare", ha confessato la modella americana spronando i malati di Lyme - tra i quali c'è anche Justin Bieber - a avere coraggio, fede e a combattere: "L'universo funziona nei modi più dolorosi e belli, ma devo dire che se stai lottando le nuvole inizieranno a schiarirsi" .

Il morbo di Lyme scaturisce da un'infezione trasmessa dalle zecche causata dal batterio spirocheta Borrelia e si manifesta con rash cutanei, stanchezza, dolori diffusi, nausea e molti altri sintomi. La malattia venne diagnosticata a Bella Hadid nel 2012 dopo due anni di sofferenze che non trovavano risposte. Nei referiti pubblicati dalla modella sul web si legge che tra i suoi sintomi c'erano: stanchezza, deficit di memoria e della parola, acufene, dolori muscolari e articolari, disturbi del sonno, palpitazioni e febbre. "Ero così triste e malata, ma ora voglio dirvi che sto bene e non dovete preoccuparvi e non cambierei nulla per niente al mondo. Se dovessi rivivere tutto questo, per arrivare fin qui, in questo preciso momento in cui sono in questo momento, con tutti voi, finalmente in salute, rifarei tutto. Mi ha reso quella che sono oggi" , ha confessato la Hadid.