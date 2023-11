Belve, la Canalis e le critiche. Melissa Satta sbotta: "Risposte strumentalizzate"

A due settimane di distanza dall'intervista rilasciata a "Belve", Melissa Satta torna a parlare delle sue risposte e del "dualismo" con Elisabetta Canalis. L'ex velina, oggi conduttrice di Sky, non ha gradito il clamore mediatico scatenatosi attorno alle sue parole, quando Francesca Fagnani le ha ricordato l'eterno confronto con l'altra ex velina sarda, Elisabetta Canalis, e su Instagram ha pubblicato un lungo messaggio di sfogo.

" Sono andata a Belve da Francesca Fagnani consapevole che sarebbe stata un'intervista un po' frizzante", ha esordito Melissa Satta nelle storie del suo profilo personale, proseguendo : "E ho cercato di stare al gioco e rispondere a tono ma sempre con il sorriso! ". La fidanzata di Matteo Berrettini ha messo le mani avanti, parlando dello spirito con il quale si è presentata a "Belve", per poi sfogarsi su quanto accaduto dopo le sue dichiarazioni.

Melissa Satta, le parole sulla Canalis

A farla finire al centro della polemica erano state le risposte date su Elisabetta Canalis e sulla "storia" che tra le due ci fosse una sorta di rivalità, alimentata dai gossip e legata alle origini comuni, all'amore per Vieri e alla stessa esperienza a Striscia. A Belve, la Satta aveva replicato: " Imitarci? No! Va beh, adesso dico una cosa cattiva, però passano un po' di anni tra me e lei. Nel senso che comunque io ero un po' piccolina. La Eli la adoro. Non siamo di generazioni diverse, ma siamo di anni distinti, quindi no. All’inizio, magari, quando avevo 18 anni mi dava fastidio e mi chiedevo il perché, ero piccolina. Io dicevo che eravamo diverse. Facevo le mie cose, andavo per la mia strada e avevo la mia personalità. Alla fine, ho capito che ci poteva stare, faceva anche comodo pubblicamente questa cosa. Una finta rivalità ". La frecciata sull'età non era passata inosservata e Melissa è finita su tutti i giornali.

Lo sfogo della Satta su Instagram