"Bullizzata per Matteo". Il duro sfogo di Melissa Satta contro gli insulti

" Da mesi ricevo un sacco di messaggi di insulti, di bullismo e sessismo ". Così Melissa Satta ha cominciato il suo video di sfogo su Instagram dopo settimane di clamore mediatico. Secondo molti è lei la causa del pessimo rendimento sportivo di Matteo Berrettini, suo attuale fidanzato, e l'ex velina ha deciso di affidare ai social network un lungo messaggio, nel quale si è sfogata e ha parlato di una situazione "surreale".

" Vengo attaccata per la storia sentimentale che sto vivendo. Nel 2023 non deve esistere questo tipo di bullismo", ha spiegato nelle sue storie con un lungo video di alcuni minuti. Poi ha proseguito: "Ho scelto e ho accettato di essere un personaggio pubblico e tutto ciò che comporta: paparazzi, domande, gossip. Mostro la mia vita quotidiana sui social, mi racconto. Ma amo anche tenere un po' di cose per me ".

La storia con Berrettini

Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno cercato di tenere nascosta la loro relazione, ma dopo le paparazzate delle scorse settimane, la coppia è uscita definitivamente allo scoperto con la prima foto social. L'inizio dell'amore è coinciso, però, anche con una serie di risultati non entusiasmanti del tennista e questo ha fatto finire l'ex velina nel mirino degli hater. La Satta ha raccontato di essere stata subissata di messaggi e commenti offensivi e su Instagram ha provato a spiegare: "In questo momento sto cercando di vivere una relazione sentimentale con un'altra persona. Per provare a essere anche io felice. Non penso sia una colpa, sono una ragazza normale, mi sveglio porto a scuola mio figlio, faccio la mamma e lavoro. Certo vado in tv, un bellissimo lavoro, che mi permette di mantenere un figlio ".

Le accuse e lo sfogo

Nel video Melissa Satta si è chiesta il motivo di tanto livore social, dicendosi esterrefatta di un risvolto tanto inatteso della sua relazione: " Non so neanche io di cosa vengo accusata? Di essere donna? Perché il mio compagno vive un momento più difficile? Se fosse successo il contrario? L'uomo sarebbe stato colpevolizzato? Ma colpevolizzata poi per cosa: cosa ho fatto? ". Lo sfogo è durato diversi minuti e la Satta ha puntato l'attenzione sul momento delicato che il fidanzato Berrettini sta attraversando: " Chiunque può vivere un momento complicato nella propria carriera. Gli up e down ci sono nella vita di tutti ma non si riversa i problemi sulla persona con cui sta". Poi ha rivolto un messaggio agli haters: "Amo i social ma perché insultare e offendere? Non concepisco questa ignoranza e dico basta ai leoni da tastiera, che si svegliano e insultano me o altre donne. Ma se fosse la vostra fidanzata? Vostra figlia. Ricevo insulti e cattiverie da altre donne, quando dovremmo unirci e supportarci".

