Jennifer Lopez e Ben Affleck sono (di nuovo) sull’orlo del divorzio?

Sono già due volte nel giro di pochi giorni che Ben Affleck e Jennifer Lopez vengono filmati in strada mentre litigano. Per la verità nel primo video si vede Affleck sbattere lo sportello dell’auto con un gesto nervoso, forse di stizza dopo una discussione con la moglie. I giornali si chiedono come mai i due non stiano più attenti quando sono in pubblico, ma soprattutto rimane il dubbio che la loro storia possa essere arrivata alla fine.

Lo sportello sbattuto

Ci sono “problemi in paradiso” , come scrive il Daily Mail? Può darsi. Nel giro di un paio di giorni i “Bennifer”, ovvero Jennifer Lopez e Ben Affleck, la coppia forse non così perfetta, hanno litigato in strada per ben due volte. Possibile che non riescano a trattenersi fino all’arrivo a casa? Se lo chiedono gli ammiratori e i tabloid. Lo scorso 12 maggio, mentre i due erano a passeggio per le strade di Santa Monica, è accaduto qualcosa di strano: Ben ha aperto lo sportello dell’auto a Jennifer, ha aspettato che quest’ultima si sedesse e poi glielo ha sbattuto in faccia senza tanti complimenti.

Poi Affleck, accortosi di essere osservato, si è girato verso l’obiettivo quasi chiedendo pazienza, rispetto per la loro privacy. Comunque nel video il gesto di stizza dell’attore è evidente, come anche le facce cupe della coppia. Sembrava quasi che i “Bennifer” avessero litigato poco prima.

Ma questo è niente in confronto a ciò che ha riportato la stampa il 14 maggio 2023. In un altro video, infatti, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono fermi in auto a un semaforo di Beverly Hills. Le loro espressioni sono arrabbiate, i gesti concitati di chi sta discutendo animatamente (soprattutto quelli di Ben, mentre Jennifer si limita a delle occhiatacce rivolte al marito). Se la loro relazione fosse al capolinea sarebbe un vero peccato per tutti quelli che hanno sognato con il loro ritorno di fiamma.

Un amore (mai) finito?

JLo e Affleck si conobbero nei primi anni Duemila e recitarono insieme nei film “Gigli” (2003) e Jersey Girl (2004). La loro storia non andò oltre il fidanzamento. La fiamma dell’amore, a sorpresa, si è riaccesa nel 2021 e ha portato la coppia a festeggiare due matrimoni: il primo, a Los Angeles, nel luglio 2022. Si è trattato di una cerimonia riservatissima, con testimoni i figli dei due. Il secondo, invece, è avvenuto nell’agosto dello stesso anno, ma per l’occasione i “Bennifer” hanno organizzato una festa grandiosa nella tenuta di Affleck in Georgia.

Vanity Fair racconta in proposito una coincidenza che, vista con il senno del poi, suona quasi un segno premonitore: vi furono piogge e violenti temporali per tutta la settimana precedente alla seconda cerimonia e proprio nell’ora esatta in cui era stato fissato il rito. Quel 20 agosto, per fortuna, il cielo si mostrò clemente. “Quel giorno alcune vecchie ferite sono guarite” , ha detto JLo durante l’evento. Ma sarà davvero così?

Da allora è passato quasi un anno e tutto ciò che abbiamo sono due video virali di una coppia che sembrerebbe in crisi. Naturalmente nessuno può escludere che si tratti di normali litigi senza conseguenze. Anzi, è quello che tutti i fan si augurano, perché la storia d’amore dei “Bennifer” ha dato speranza, ha fatto sognare come può fare solo un film di Hollywood. Ma non è stata finzione (benché qualcuno l’abbia ipotizzato), solo una meravigliosa realtà che non vorremmo vedere infranta sugli scogli delle difficoltà quotidiane.