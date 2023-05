"È un uomo difficile". JLo conferma la crisi dei Bennifer

I Bennifer sono decisamente in crisi. Gli indizi c'erano tutti: il battibecco ai Grammy, la lite in strada ripresa da un passante, l'assenza di Ben al recente Met Gala. Tutti segnali di un malessere che Jennifer Lopez ha confermato nel corso dell'ultima intervista rilasciata a una tv americana in occasione dell'uscita del suo nuovo film The Mother. " Non è un uomo facile ", ha detto JLo, rispondendo alla domanda dell'intervistatore sull'andamento del matrimonio con Ben Affleck.

Da tempo si parlava di continue liti tra i due ma, stando agli ultimi fatti, l'idillio tra Ben e Jennifer - quello che ha fatto sognare i fan più romantici che hanno atteso la loro reunion per vent'anni - sembra essere proprio sfumato. Lo sguardo serio di Ben Affleck ha preso il posto di quello sognante da innamorato sfoggiato a luglio 2022, quando la coppia si è sposata di nascosto da tutti a Las Vegas. Il battibecco consumatosi tra i due ai Grammy lo scorso febbraio e la recente lite in strada a Santa Monica - dove Ben ha letteralmente sbattuto lo sportello in faccia alla moglie - parlano da soli. Ma se ai fatti si aggiungono le parole, quelle della Lopez, allora parlare di crisi è scontato.

Le parole di Jennifer Lopez sul marito

Durante l'intervista televisiva, JLo ha deciso di essere onesta con il suo pubblico, rispondendo senza filtri alla domanda sugli attuali rapporti con il marito Ben. " Non è un uomo facile, si lamenta sempre di quello che indosso, quando sono fuori mi chiede dov'è il resto della camicetta ", ha commentato la diva di Hollywood, aggiungendo ulteriori dettagli: " Poi vorrebbe decidere tutto lui, insomma è molto pesante" . Secondo la stampa americana, inoltre, Affleck soffrirebbe l'eccessiva esposizione mediatica della moglie sempre sotto ai riflettori e presente a ogni evento, cerimonia o party.

L'assenza di Ben Affleck ai Met Gala

In quest'ottica l'attenzione morbosa dei fan e dei paparazzi non aiuterebbe Ben, che negli ultimi mesi è apparso nervoso e insofferente. Sarà per questo che l'attore non è comparso al fianco di JLo al recente Met Gala di New York? L'ipotesi è concreta secondo i media statunitensi. Sul red carpet Jennifer Lopez si è presentata da sola, in splendida forma e con un abito audace, ma l'assenza del marito si è fatta notare e le voci su una presunta crisi coniugale sono tornate a circolare con insistenza.