"Finalmente...". Bianca Atzei è diventata mamma: l'annuncio sui social

Bianca Atzei è "finalmente" diventata mamma. Nelle prime ore del 18 gennaio è arrivato Noa Alexander, il primo figlio della cantante sarda e della iena Stefano Corti. A dare la notizia gli stessi genitori con un post condiviso su Instagram che li ritrae con il piccolo tra le braccia pochi attimi dopo il parto: "Finalmente", recita la didascalia, che riporta nome e data di nascita del bimbo.

Come già avevamo scritto qui su ilGiornale.it, la nascita di Noa Alexander era prevista tra gennaio e febbraio ed era tra le più attese del 2023, ricco di nascite vip. Ad inaugurare l'anno ci aveva pensato, il 9 gennaio, Alice Campello che, dopo tre maschietti, ha dato alla luce la tanto desiderata femminuccia, Bella. Anche Atzei e Corti (già papà di Gabriele, 14 anni, nato da una precedente relazione) sognavano questo figlio da tanto tempo, almeno tre anni. Il desiderio di allargare la famiglia, ha raccontato lo scorso ottobre a Verissimo la cantante, era arrivato infatti molto presto. "Abbiamo iniziato a provarci dopo un paio di mesi di convivenza", ha raccontato la Atzei, che ha parlato anche della prova più dura, un doloroso aborto spontaneo, subito lo scorso anno. "Tante donne hanno affrontato e affrontano questo dolore. Ora so cosa si prova e sono vicina a tutti coloro hanno passato una situazione come la nostra. Mi dispiace che per molte donne sia così complicato avere un figlio, o addirittura impossibile", ha detto, per poi annunciare che avrebbe dato alla luce a un maschietto, "desiderato più di ogni altra cosa al mondo".

Nelle ultime ore, comunque, la Atzei non aveva nascosto la sua emozione e trepidazione per l'arrivo del bimbo, che ha rischiato di nascere in anticipo a causa di una brutta polmonite che ha colpito la cantante, ricoverata in ospedale poco prima di Natale. Proprio poche ore prima del parto, avvenuto alla clinica Mangiagalli di Milano, aveva pubblicato un paio di storie su Instagram: "Noa Alexander sei il mio desiderio più puro e più grande. Quanto ti sto aspettando non lo immagini". Il mese scorso, sempre via social, un'altra dedica dolcissima per il figlio: "Noa Alexander: in otto mesi hai cambiato le nostre vite. Hai dato forma ai nostri sogni. Hai regalato pianti e sorrisi. Da quando ci sei e ti fai sentire sembra già di averti qui. La notte non ci fai più dormire. Passiamo il tempo a farti ascoltare musica, a coccolarti. Chissà come saranno le tue manine e i tuoi piedini. Chissà se avrai gli occhi del papà o il nasino all’insù. Chissà… chissà".