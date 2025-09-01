Blanco salta gli eventi di RTL, l'annuncio a sorpresa sui social network: "Problemi di salute"

Blanco non sarà tra i protagonisti del Power Hits Estate 2025 e del Future Hits. L'artista era atteso sul palco dei due eventi musicali organizzati da radio RTL in occasione della fine dell'estate, ma è stato costretto a dare forfait a causa di alcuni problemi di salute. È stato lo stesso cantante a comunicare la sua indisponibilità attraverso una nota ufficiale pubblicata sui suoi canali social.

L'annuncio sui social

L'annuncio è arrivato nelle scorse ore, quando Blanco ha condiviso la comunicazione ufficiale che conferma la sua assenza ai due eventi previsti all'Arena di Verona. Nella nota pubblicata su Instagram l'artista ha fatto sapere di essere malato: "Mi dispiace dirvi che non potrò essere presente agli eventi di RTL: Power Hits e Future Hits. Purtroppo per problemi di salute ma nulla di grave non riuscirò a essere lì con voi. Spero ci sia presto occasione per recuperare e rivederci. Vi abbraccio forte, Riccardo" . A Verona Blanco avrebbe dovuto esibirsi con il suo ultimo brano "Maledetta Rabbia", il singolo che il cantautore ha pubblicato subito dopo "Piangere a 90" e che ha segnato il suo ritorno sulla scena musicale dopo un periodo di assenza.

Il ritorno alla musica dopo la lunga assenza

Dopo il brutto episodio del Festival di Sanremo, che lo fece finire al centro di un'indagine della procura, Blanco - al secolo Riccardo Fabbriconi - si era preso una pausa dagli impegni musicali. Lo scorso maggio era tornato in radio con il singolo "Piangere a 90", uscito dopo un anno di silenzio. Poi l'annuncio del suo primo tour nei palazzetti italiani con date già quasi tutte sold out nonostante i concerti programmati per aprile e maggio 2026.

I due eventi dell'arena di Verona organizzati da RTL e Radio Zeta erano l'occasione per tornare a esibirsi dal vivo davanti al pubblico ma le sue condizioni di salute non glielo hanno permesso. Il cantautore ha rassicurato i fan che non si tratta di nulla di grave ma che comunque l'impossibilità di esibirsi rimane.