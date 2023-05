"Il signorino....". Christina Bertevello bloccata fuori dal negozio: scoppia la polemica

Il nome di Christiana Bertevello, 27 anni influencer romana con un seguito social di quasi un milione di follower, è il più chiacchierato del giorno e non solo per la cronaca giudiziaria. Fresca di condanna in secondo grado a tre anni e quattro mesi per il pestaggio di un ragazzo di diciotto anni in un bosco nel varesotto, la modella dai capelli rossi è finita al centro di una polemica social per avere denunciato virtualmente il dipendente di un negozio, che l'ha trattenuta per un controllo sugli acquisti. Lo sfogo social è stato ripreso da una giornalista e commentato su Twitter e la polemica è divampata.

Il video di accusa dell'influencer

Christiana Bertevello ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo Instagram, denunciando quanto accadutole nel negozio Primark in piazza Duomo. " Avevo il taxi che mi aspettava fuori e uno dei loro dipendenti all'ingresso mi ha controllato le buste e chiesto lo scontrino, mai successo. Ok tutto ma ha iniziato a controllarmi tutta la busta... ma fra' non mi puoi tenere qua venti minuti, manco mi fosse suonato qualcosa", ha detto con toni infastiditi l'influencer, che ha proseguito: "Tre ore così... a fratellì devo andare. E lui mi ha detto: 'Se eri di fretta potevi venire un altro giorno. La prossima volta non venire' ".

Christiana Bertevello ha raccontato l'episodio mentre si trovava a bordo del taxi, che l'aveva attesa fuori dal negozio, e in evidente stato di alterazione si è lasciata andare a qualche eccesso: " Cioè, io spendo 150 euro nel vostro negozio e mi dite che posso anche non venire? Ti chiedo solo di fare in fretta e invece te la prendi con calma? Scusa bitch! Vediamo cosa ne pensa il tuo capo visto che ho uno scontrino più alto di te e mi dici di non tornare? ". L'influencer ha poi condiviso la foto del dipendente nelle sue storie senza oscurare il volto e questo ha letteralmente infiammato il web.

La foto del dipendente e le critiche

La 27enne ha condiviso la fotografia del ragazzo proseguendo con il suo attacco: " Eccolo qui il signorino che dopo avermi controllato lo scontrino per dieci minuti facendomi perdere il taxi, mi ha detto potevi non venire ". Poi ha denunciato il pessimo servizio clienti e i modi inadeguati del giovane. L'episodio è stato ripreso e commentato da una giornalista su Twitter e l'influencer è finita nel mirino delle critiche con offese e messaggi di insulti inviati anche in privato.

" Ricevo messaggi da boomer con scritto 'vergognati lui stava solo facendo il suo lavoro', 'stronza che hai pubblicato la sua foto', 'viziata'" , ha raccontato lei, proseguendo a suon di offese: " Ho lavorato al pubblico e so come ci si comporta. Mi sono lamentata giustamente. O siete mongoloidi o non sentite. Il signorino mi ha invitato a non tornare nonostante non avessi fatto niente, solo chiesto di sbrigarsi. Il tipo mi ha tenuto a controllo perché gli stavo sul cazzo. Stop. Siete un branco di pecore ". A molti però la sua è sembrata più una gogna social che una lamentela da cliente e quando i suoi modi si sono fatti ancora più provocatori, le critiche sono aumentate: " Siete degli incoerenti boomer di mezza età. Tranquilli che il lavoro non glielo ho fatto perdere, ma quando facevo la commessa se avessi risposto così, mi avrebbero mandato via ". L'influencer ha chiuso il discorso, tornando alla sua quotidianità ma la polemica non accenna a placarsi.