"Le bocce di Natale...". L'ultimo post social di Diletta Leotta fa esplodere il web

C'è chi apprezza il Natale classico, chi quello anticonvenzionale e chi punta sull'audace. I fan di Diletta Leotta preferiscono sicuramente quest'ultimo. Lo si intuisce dalla valanga di commenti piccanti, che l'inviata sportiva ha collezionato sotto il suo ultimo post Instagram, dove si è mostrata in un aderente abitino dorato di fronte a un albero di Natale. Migliori auguri di Natale la Leotta non poteva farli ai suoi fan vista la risposta entusiasta.

I post, che Diletta Leotta condivide sui suoi canali social, sono soliti attirare commenti piccanti e maliziosi dei più disparati. Ogni foto condivisa su Instagram dall'inviata di Dazn attira uno stuolo di utenti pronti a elogiare e osannare le sue generose forme. Ma l'ultimo post in versione natalizia ha fatto letteralmente esplodere il web. Neppure l'immagine condivisa a fine novembre, dove l'aderente abito alimentava le fantasie degli internauti, aveva ottenuto tanto successo. Gli auguri di Natale della Leotta le hanno fruttato oltre mezzo milione di like e la cifra record (almeno per la sua pagina) di oltre quattromila commenti, la maggior parte dei quali spinti: " Ho chiesto a Babbo Natale se posso metterlo io il puntale", "A me più dell'albero piacciono le bocce di Natale", "Così Babbo Natale viene prima ".