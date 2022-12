"Devo fare esperienza". Diletta Leotta replica alle critiche sui tanti cambi di fidanzati

Gavetta, esperienza, pratica. Chiamatela come vi pare, ma il senso non cambia e alla "prova" Diletta Leotta ci si sta davvero mettendo sia in campo professionale (è approdata su DAZN Canada con la conduzione in inglese) sia in quello sentimentale. Loris Karius, il portiere del Newcastle, è la sua ultima fiamma e con lui Diletta sembra essere felice e serena. Eppure, solo pochi mesi fa, l'inviata era legata al modello italiano Giacomo Cavalli e le critiche sui suoi frequenti cambi di fidanzato l'hanno travolta.

Ma lei ha rispedito al mittente le contestazioni: " Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto. Sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero ". Lo ha dichiarato nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale F, dove ha parlato apertamente dei suoi tanti amori e di come lei non si lasci influenzare dall'opinione degli altri, neppure dai consigli della madre.

" Per trovare l'uomo giusto devi fare esperienza anche sbagliando", ha detto Diletta Leotta a F, puntualizzando: "È la mia vita. Mia madre continua a dirmi di stare attenta di andarci piano. Ma io non sento nessuno: ci devo sbattere la testa, prima di fermarmi" . E a ben guardare la cronaca rosa degli ultimi anni, di amori Diletta Leotta ne ha avuto molti.

Nel 2020 il pugile Daniele Scardina fece breccia nel suo cuore e la relazione durò quasi un anno. Poi all'attrice sono stati attribuiti diversi flirt - Zlatan Ibrahimovic, Ignazio Moser e l'ex fidanzato di Anna Sofroncik - ma mai confermati dalla Leotta. All'inizio del 2021 la showgirl siciliana uscì allo scoperto con Can Yaman, relazione interrottasi alla fine dell'estate dello stesso anno. Ma nel mezzo (aprile 2021) il nome dell'inviata fu accostato a quello dell'imprenditore americano Ryan Friedkin e per la "scappatella" la Leotta conquistò anche un tapiro d'Oro. Fino all'ultimo anno, dove l'inviata ha interrotto la relazione con il modello Giacomo Cavalli e si è gettata nelle braccia del teutonico portiere del Newcastle.