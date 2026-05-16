Bollywood, la danza, il figlio e la crisi: la storia d’amore tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli

I fan di Amici conoscono bene Marcello Sacchetta. Il ballerino napoletano è uno dei professionisti più amati del programma di Maria De Filippi, ma fuori dalla scuola ha saputo farsi apprezzare anche come coreografo,danzando su palchi internazionali e ottenendo molti riconoscimenti. Oggi è il coreografo e primo ballerino della performance che Sal Da Vinci porta a Vienna, alla finale dell’Eurovision Song Contest, ma la sua popolarità è dovuta anche a un'intensa storia d’amore con la ballerina Giulia Pauselli. Storia che oggi vive una profonda crisi.

Il colpo di fulmine sul set

Estate 2013. Marcello Sacchetta è uno dei ballerini professionisti di Amici mentre Giulia Pauselli è una delle allieve. Finito il programma entrambi vengono scritturati per recitare un film indiano stile Bollywood: il set è tra le montagne della Svizzera. Marcello non è indifferente a Giulia mentre per la ballerina è un vero e proprio colpo di fulmine. “Recitavamo vestiti con le tuniche indiane in mezzo alle mucche. Ci guardavamo continuamente fino a quando, in uno degli ultimi giorni di riprese, ci siamo trovati fianco a fianco vicino a un falò. Ho fatto io il primo passo e lì c’è stato un bacio che mi ha lasciato senza fiato”, racconterà Giulia in un'intervista rilasciata nel 2018. Ma la storia non decolla.

Il corteggiamento

Marcello ha 30 anni,è in piena ascesa nel mondo della danza mentre Giulia, 22 anni, è alle sue prime esperienze da professionista ma non ha nessuna intenzione di dimenticare Marcello. “Sono bastati pochi giorni per farmi innamorare. Però quando abbiamo terminato le riprese ognuno di noi è tornato ai propri impegni, la propria vita. Io però non avevo nessuna intenzione di farmi scappare Marcello”, confesserà la ballerina, rivelando: “Per un’estate intera ho fatto la stalker,l’ho seguito ovunque. Mi facevo dire da amici comuni dove si trovava e lo raggiungevo all’improvviso in Puglia, oppure a Riccione. Ovunque fosseંદandavo e lo incontravo”. Il feeling è forte anche per Marcello che però frena: “Inizialmente mi ignorava. Voleva mettermi alla prova e ha dettato i tempi del nostro amore. Alla fine ha ceduto, ci siamo fidanzati”.

Il rapporto a distanza

Settembre 2014.Giulia e Marcello sono in vacanza a Ravenna quando vengono informatiche a Milano sono in corso le audizioni per entrare a far parte delle Crazy Horse di Parigi, uno dei più famosi locali di spogliarello del mondo. Giulia è titubante ma Marcello insiste e la accompagna al provino, che lei supera brillantemente: “Ero felice ma piangevo perché sapevo che andando a Parigi mi sarei dovuta separare da Marcello". A gennaio 2015 la ballerina vola in Francia felice per la nuova opportunità lavorativa ma preoccupata per la sua storia con Marcello: “Ci siamo promessi che non ci saremmo lasciati. La lontananza per me è stata dura da affrontare e ci ha segnato. Ci vedevamo ogni 20 giorni, lui lavorava già ad Amici ed era libero solo la domenica. Io cercavo di lavorare il più possibile per avere quanti più giorni di riposo da spendere con lui in Italia”.

Il ritorno a Milano

Autunno 2016. Giulia decide di lasciare il Crazy Horse per affrontare nuove sfide e torna a Milano. “L’ho fatto per amore certo, ma anche perché volevo tornare a ballare e non avevo nessuna intenzione di spogliarmi per tutta la vita”, racconterà a Verissimo. Dopo aver sostenuto alcuni provini Giulia entra a far parte del corpo di ballo di “Ciao Darwin”, lavorando al fianco di Paolo Bonolis, ma nel 2017 - dopo una breve parentesi da conduttrice di “Just Dance World Cup” insieme a Marcello - torna ad Amici,questa volta non come allieva ma come ballerina professionista. Nel gruppo dei danzatori di Amici c’è anche Marcello con il quale comincia una convivenza.

La gravidanza

Inverno 2021. Giulia è impegnata con "Amici Speciali" quando scopre di essere incinta. "Non era nei programmi ma a volte la vita ti sorprende anche perché vuole farti crescere", ammetterà Giulia a Verissimo. In un primo momento la coppia sceglie di mantenere privata la notizia ma a febbraio 2022 -durante una diretta pomeridiana di Amici dove il ballerino è chiamato a essere giudice - Maria De Filippi si lascia sfuggire un"papà", che lo commuove e lo spinge a confermare pubblicamente la gravidanza di Giulia: "Sì, divento papà". Nonostante la dolce attesa Giulia rimane nel cast e si esibisce ancora in studio fino al Serale.

La nascita di Romeo

Agosto 2022. Giulia e Marcello annunciano la nascita del loro figlio, Romeo Maria, pubblicandola prima foto di famiglia su Instagram e condividendo con i fan una citazione tratta dal romanzo di "Romeo e Giulietta" di William Shakespeare: "D’ora in avanti tu chiamami “Amore”, ed io sarò per te non più Romeo, perché mi avrai così ribattezzato". Per loro è l'inizio di una nuova fase incentrata sulla famiglia.

I progetti insieme

Dicembre 2024.Giulia e Marcello sono ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo e parlano di come il loro amore si è completato grazie all'arrivo di Romeo: "Nostro figlio è la cosa più bella del mondo. La vita è cambiata in meglio. Già prima ci sentivamo una famiglia, ma Romeo ha coronato il sogno”.Sul futuro e sulle nozze, però, Marcello frena: "Negli ultimi anni sono successe tante cose: è nato Romeo, abbiamo cambiato casa.Ad oggi il matrimonio non è una priorità, ma non lo escludiamo".

La crisi e la pausa di riflessione

Inverno 2025. Giulia e Marcello vivono un momento di profonda crisi ma cercano di non alimentare le voci, che circolano su di loro, pur non apparendo più insieme agli eventi e ad Amici. La distanza tra i due ballerini però diventa sempre più evidente e a gennaio 2026, sulle pagine di Vanity Fair, Marcello conferma la crisi.

“Non vorrei esprimermi troppo su questo. È un momento di riflessione, e vorrei mantenerlo”, dichiara il danzatore senza escludere la possibilità di un riavvicinamento: "Le difficoltà,in un modo o nell'altro, si affrontano”.