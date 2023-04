Bonolis-Bruganelli: arriva il nuovo scatto social che smentisce la crisi

Sonia Bruganelli mette ulteriormente a tacere le voci che stanno circolando negli ultimi giorni riguardo la separazione con il marito Paolo Bonolis. Questa volta, l’imprenditrice romana, ha “smentito” la notizia semplicemente attraverso uno scatto social che la ritrae accanto al marito.

Lo scatto insieme

Così, Sonia Bruganelli è tornata a mostrarsi insieme all’amatissimo conduttore di Avanti un altro! Infatti, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso una foto insieme che li vede l’uno accanto all’altro sorridenti. Tuttavia, non si tratta di un momento privato, ma evidentemente lavorativo. È chiaro che la coppia stia lavorando insieme ad un progetto e pare che si tratti proprio dello show di Canale 5, Ciao Darwin. A conferma di ciò, anche la didascalia che accompagna l’immagine: “E finalmente... habemus Madre Natura”, scrive la Bruganelli sotto al post. Con ogni probabilità, dunque, da queste parole si lascia intuire che Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli abbiano finalmente scelto la modella per la nuova edizione del noto reality show targato Mediaset. La stessa imprenditrice, d’altronde, proprio in un’intervista rilasciata a Leggo.it aveva svelato e anticipato che vi fosse in corso un nuovo progetto insieme al compagno di vita, Paolo Bonolis e poi, scherzosamente, aveva aggiunto: “Tutto vero, ma non sarò Madre Natura nel prossimo Ciao Darwin, state tranquilli”.

I commenti del mondo social

Dopo la bomba sganciata da Dagospia sulla presunta separazione, il video social della smentita dei Bruganellis e le indiscrezioni sull’intervista disertata proprio dall’ex opinionista del Gf vip all’ultimo momento nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, il contenuto condiviso sui social eliminerebbe ogni dubbio sull’ipotesi della rottura tra i due.

Tuttavia, qualche utente nel mondo del web e follower della Bruganelli insinua: “Il fatto che lavorino insieme non vuol dire nulla... magari stanno semplicemente collaborando e sono rimasti buoni amici”. E ancora, un altro utente ha commentato sotto al post di Instagram: “Sono felice che le voci di gossip siano tutte false, secondo me siete perfetti come marito e moglie”. Non ci resta altro che attendere per scoprire chi tra i due follower della coppia avrà ragione. Al momento, stando al comportamento di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la notizia della separazione parrebbe essere soltanto una bufala. “A oggi non c'è una conferma e non c'è una smentita, non c'è niente... Il destino parlerà" aveva commentato lei nel video social postato subito dopo l’annuncio pubblicato dal sito di Roberto D’Agostino. E: "Fatevi i c***i vostri", aveva concluso Paolo Bonolis.