Buona Domenica, le nozze poi il burrascoso addio: la storia d'amore tra Paola Barale e Gianni Sperti

Difficile dimenticare una coppia della tv come quella composta da Paola Barale e Gianni Sperti. Sebbene l'amore non abbia superato la crisi del settimo anno, la loro relazione ha tenuto banco sulle riviste dell'epoca per anni. Belli, giovani e di successo, il ballerino e la showgirl hanno incarnato il sogno della favola moderna che, però, non ha avuto un lieto fine.

Il primo incontro dietro le quinte

1996. Paola Barale ha da poco svestito i panni della valletta dopo anni trascorsi al fianco di Mike Bongiorno a "La ruota della fortuna". È reduce dalla conduzione di "Un disco per l'estate" con Claudio Cecchetto e "La sai l'ultima" con Gerry Scotti, quando da Canale 5 arriva una proposta importante, la co-conduzione di "Buona Domenica" al fianco di Maurizio Costanzo. Nel corpo di ballo ci sono tanti astri nascenti della danza e tra loro c'è il giovanissimo Gianni Sperti. Per il tarantino si tratta della seconda esperienza televisiva dopo "La sai l'ultima", dove ha già conosciuto Paola Barale. Lavorando fianco a fianco nel programma della domenica pomeriggio, però, tra Paola e Gianni scatta un feeling inatteso e la passione esplode incontrollata. "Lui ballava bene ed essendo un uomo molto forte, mi faceva sembrare brava. Abbiamo ballato insieme e, ballando ballando, siamo arrivati ad amarci", racconta anni dopo Paola Barale.

Le copertine e la prima proposta

Le riviste di cronaca rosa si contendono interviste e scatti fotografici della neo-coppia, che non nasconde il proprio amore neppure di fronte ai fotografi. Paola Barale è lanciatissima nel mondo della televisione italiana e diventa un volto molto amato dal pubblico di "Buona Domenica". L'intesa con Gianni è talmente forte che dopo appena un anno di relazione la showgirl fa la fatidica proposta al ballerino, che ha solo 23 anni mentre Paola ne ha 29. Il ballerino è innamoratissimo, ma il passo gli appare troppo importante e rifiuta consapevole che un giorno arriverà il "sì". Per lui intanto arrivano altre opportunità in tv e nel 1997 diventa il primo ballerino della trasmissione estiva di Iva Zanicchi "Ballo amore e fantasia". Paola oltre a "Buona Domenica", invece, entra nella sitcom Cascina Vianello.

La seconda proposta e il matrimonio

Novembre 1997. Gianni Sperti e Paola Barale sono una coppia solida sia in tv che nella vita privata. Il lavoro a "Buona domenica" cementa il loro amore e Gianni Sperti decide di fare un passo importante, sorprendendo la fidanzata e chiedendole di sposarlo. La risposta Paola l'ha già data un anno e mezzo prima, quando fu lei a chiedere la mano a Gianni, e ai due non rimane che stabilire la data. Sperti e la Barale si sposano il 20 giugno 1998. Alla cerimonia, dove sono invitati molti personaggi famosi del piccolo schermo e dello spettacolo, Paola sorprende tutti con un abito avvolgente con un profondo spacco frontale, mentre Gianni si presenta con le treccine. Le foto delle nozze conquistano le copertine di molte riviste e Tv sorrisi e canzoni dedica loro la cover story del primo numero di luglio.

Il compleanno di Maurizio Costanzo

Due mesi dopo il "sì", Gianni e Paola vengono invitati al 60esimo di Maurizio Costanzo. Il ballerino e la showgirl sono ancora protagonisti a "Buona Domenica" proprio al fianco del giornalista e conduttore, che li vuole vicini per festeggiare il suo compleanno. Alla cerimonia ci sono tanti volti famosi e Sperti e la moglie vengono immortalati felici e sorridenti al tavolo in compagnia di altri vip.

Il Telegatto nel 1999

Mentre Gianni Sperti riesce a ottenere ingaggi nel corpo di ballo di diversi programmi televisivi, Paola Barale è sempre più protagonista a "Buona domenica". Spigliata, solare e ironica, la showgirl è la prima donna del programma e il gradimento del pubblico si tramuta in un ambito riconoscimento. Nel 1999 Paola vince il Telegatto come personaggio femminile dell'anno. Alla cerimonia di premiazione, che si svolge a Milano, la Barale arriva al fianco del marito. È raggiante e la popolarità le consente di rimanere nel format del pomeriggio domenicale di Canale 5 fino al 2001. sua ultima stagione.

Le voci, i gossip e l'addio

Alla fine del 2001 iniziano a circolare voci insistenti su una presunta crisi coniugale tra Paola e Gianni. La coppia si fa vedere sempre meno agli eventi mondani e le loro strade sembrano separarsi. Nonostante le pressioni dei media, i due non rilasciano dichiarazioni in merito ma quando nella vita di Paola Barale entra un nuovo uomo, Raz Degan, allora il gossip esplode. Il modello israeliano e la showgirl vengono paparazzati a Bali mentre si baciano con passione e sulle riviste scandalistiche non si parla di altro. Per molti la showgirl ha tradito Gianni Sperti, ma la realtà è che la showgirl e il ballerino si sono lasciati da mesi e gli atti del divorzio sono già stati presentati. È il 2002 e la relazione tra Paola e Gianni termina nel modo più brutto. Tra accuse e recriminazioni.

I motivi dell'addio. Paola e Gianni oggi

I motivi che hanno portato la coppia all'addio non sono mai stati chiariti, ma Raz Degan non è stato l'ago della bilancia nella loro relazione. A rivelarlo è stata Paola Barale nel 2019, quando parlò per la prima volta della fine del matrimonio con Sperti: "In realtà quando ero sposata con Gianni Sperti lui li voleva, però io ero impegnata sul lavoro mentre Gianni un po’ lavorava e un po’ non lavorava e per quanto mi riguarda un figlio si fa in una condizione stabile". L'amore non è stato sufficiente a mantenere salda la promessa fattasi nel 1998 e di loro non è rimasto più nulla: "Ero molto innamorata di lui. Non è rimasto molto, ci siamo persi. Dal giorno in cui ci siamo lasciati, ci siamo rivisti solo in tribunale. Non è rimasto un buon ricordo". Di recente in due interviste separate, Gianni e Paola non hanno avuto parole dolci nei confronti l'uno dell'altro, ma la loro storia rimarrà comunque una delle più seguite dal pubblico. Oggi Paola Barale e Gianni Sperti sono single.