“Buona recita”. La frecciatina di Fedez contro la Ferragni

È come se ci trovassimo di fronte a un lungo teleromanzo dove il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. E il nome di questa soap-opera si chiama Fedez e Chiara Ferragni. Dopo lo scandalo del pandoro-gate che ha travolto la vita – privata e lavorativa – di entrambi, per la coppia d’oro dei social pare che sia finita la luna di miele. Di fatti, come è ben noto, i due avrebbero deciso di mettere fine al loro matrimonio e ora, in questa lunga estate caldissima, si stanno godendo la vita da single. Più o meno. I pettegolezzi riportano che la Ferragni ha già trovato un nuovo interesse amoroso in Silvio Campara, mentre Fedez è stato avvistato con diverse ragazze senza mai fermarsi su una in particolare. Eppure, il rapper non vede di buon occhio la love story della sua ex con il bel imprenditore, come ha fatto ben vedere in una delle sue storie pubblicate su Instagram. In effetti, sono bastate poche parole per scatenare la caccia al gossip ma dietro quelle parole così sibilline ci sarebbe un fondo di verità.

“Alla fine è solo una gara a chi nasconde meglio la mer*a sotto il tappeto - esordisce Fedez sulle sue storie Instagram, una chiara frecciatina alla ex moglie -. Io ho deciso di cagarvi nel salotto. Buona recita ”. A far luce sulla questione sarebbe stato Gabriele Parpiglia, noto acchiappa-gossip, che avrebbe ricostruito la vicenda per dare una spiegazione alle parole del rapper. Pare che l’imprenditrice digitale avrebbe avuto una discussione con Giulia Luchi, moglie di Campara e ora ex amica della Ferragni. Le due donne si sarebbero conosciute prima che l’imprenditore perdesse la testa per la Ferragni, tanto è vero che Giulia avrebbe aiutato l’influencer durante le fasi più accese del pandoro gate. L’unione tra i due avrebbe scatenato una reazione tra la Ferragni e la Luchi che sarebbe poi sfociata in una lite e in una lunga telefonata. Fedez, nonostante la separazione, ha mantenuto ancora i contatti con la famiglia della sua ex.

Da qui sarebbe nata la scena di gelosia trapelata via social. Non solo il rapper accusa la Ferragni di essere poco trasparente nel mostrare la sua vita privata, ma sarebbe adirato nei suoi riguardi proprio perché si è invischiata in una situazione poco trasparente.

Rispetto a lui che, nonostante tutto, non ha nascosto i suoi flirt e le sue conquiste (vere o presunte). La storia di Fedez è rimbalzata in rete come una scheggia e ora non resta che scoprire quali saranno i prossimi risvolti.