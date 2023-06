Il calendario sexy, il figlio, la rottura: la storia d'amore tra Simone Inzaghi e Alessia Marcuzzi

" Io e Simone abbiamo fatto le cose troppo di corsa ". Così, alcuni anni fa, Alessia Marcuzzi spiegò i motivi della fine della storia d'amore con l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi. In effetti nel 1998, quando il calciatore (che aveva 27 anni) e la showgirl, 24 anni, si conobbero la passione li travolse e quella formata da Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi fu la prima coppia calciatore-showgirl della storia dello showbiz italiano. Lei era nel pieno della carriera televisiva grazie a Fuego!, lui stava per diventare un simbolo della Lazio.

Come si sono conosciuti Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi rimane un mistero. Sebbene la coppia fosse tallonata dai paparazzi, come sia scoccata la scintilla non è chiaro. Qualcuno parla di un incontro nel backstage di qualche programma televisivo, altri raccontano di una conoscenza nata per caso durante una serata in un locale milanese. Simone milita nelle fila del Piacenza mentre Alessia è uno degli astri nascenti di Mediaset e conquista la popolarità grazie al calendario di Max, il primo della sua carriera, nel quale si mostra bellissima e senza veli. A fare perdere la testa a Inzaghi sarebbe stato anche questo, oltre alla simpatia travolgente della showgirl che colpisce al cuore il calciatore.

Il grande amore e la nascita di Tommaso

La coppia inizia a frequentarsi al riparo da occhi indiscreti, ma con il passare dei mesi e con l'approdo di Simone Inzaghi alla Lazio, i riflettori si accendono sulla loro storia d'amore e le riviste li inseguono per tutto lo stivale. La Marcuzzi è impegnatissima in tv con Mai dire gol, poi viene scelta per sostituire Simona Ventura alla guida de Le Iene, ma ci sono anche Festivalbar e i Telegatti. La carriera non ruba tempo alla coppia e appena possibile Simone e Alessia si godono il loro amore alla luce del sole. Sono belli, giovani e ricchi e le copertine delle riviste di gossip su di loro si moltiplicano. Nel 2000, quando Alessia Marcuzzi approda in prima serata con Le Iene Show, la conduttrice rimane incinta del suo primo figlio. La coppia è solida e i progetti di vita insieme sono concreti, così nell'aprile 2001 nasce Tommaso, il loro primogenito.

La crisi e l'addio nel 2006