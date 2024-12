Il calzino di Naska? Ragazzi, non litigate per così poco

Ascolta ora 00:00 00:00

Naska si è esibito nudo! Con un calzino per coprire le parti intime! Sì ma era un omaggio ai Red Hot Chili Peppers! Vero! Lo fecero nel 1983 al Kit Kat Club di Los Angeles! Ma è disgutoso! Non mi toccate Naska! E se lo avesse fatto Elodie? E mo’ che c’entra Elodie? Se lo avesse fatto Elodie il pubblico l’avrebbe criticata! Vero, perché viviamo in un società patriarcale!

Io mi sono solo fatto un giro sui social perché non mi sono mai interessato a Naska, non sapevo neppure chi fosse, colpa mia per carità, però sono andato anche a vedermi il video e ho visto un rapper nudo con un calzino al posto delle mutande e ho pensato ok. Così come penserei ok se Elodie si presentasse nuda (il calzino non so come potrebbe metterlo). Tuttavia quante storie! E c’è un paradosso: quelli (le solite femministe) che dicono "se lo avesse fatto Elodie sai che polemiche” stanno facendo polemiche su Naska.

È un gesto divisivo! Ma che divide chi? Gli eloidiani e i naskiani? Le femministe e i patriarcali? Elodie dovrebbe guardarsi il libro Sex di Madonna uscito nel 1992, altro che calendario Pirelli. Sigillato in una carta argentata, ce lo comprammo tutti ma molte femministe lo presero come un assist al maschilismo. E Ozzy Osbourne che si mangiò un pipistrello? C’è qualcuno che vuole rifarlo oggi? E sarà stato matriarcale o patriarcale? E gli animalisti poi chi li sente. E la lista potrebbe continuare, fino ai livelli più alti, da David Bowie a Freddie Mercury, che cantava I want to break free con due tette finte che poi lanciava al pubblico.

Il problema di Elodie e Naska sarà cosa resterà a livello musicale, temo poco, ma voi fan state tranquilli, non litigate per così poco, anzi: che Elodie si spogli quanto vuole e pure Naska sventoli il calzino, che non essendo neppure un calzino suo ma una citazione mi fa pensare a cosa direbbe Bart Simpson, ma niente di più e niente di meno.