Carlo III in Francia dopo le proteste: a settembre visiterà Parigi e Bordeaux

Re Carlo III e la regina Camilla si recheranno a Parigi tra il 23 e il 24 settembre 2023, stando alle fonti francesi. Il viaggio doveva avvenire dal 26 al 29 marzo scorso, ma le violente proteste contro la riforma dellepensioni voluta dal presidente francese Macron ne hanno impedito la realizzazione. Nello stesso weekend in cui i reali britannici saranno nella capitale, papa Francesco visiterà Marsiglia per l'iniziativa “Gli Incontri del Mediterraneo”.

Un viaggio saltato

“Continueremo la mobilitazione e anche la visita di Re Carlo III sarà nel nostro mirino” , dissero i sindacati francesi, citati da Huffington Post, durante le manifestazioni di Parigi dello scorso marzo. In un clima così teso e minaccioso era impensabile che Carlo potesse compiere serenamente il viaggio programmato in Francia, il primo in veste di Re. A Versailles era anche stato organizzato un banchetto in onore dei reali per il 27 marzo 2023. La Francia, però, non poteva in alcun modo garantire la loro sicurezza. Le notizie erano allarmanti: addirittura l’ingresso di legno del Municipio di Bordeaux, città che Carlo e Camilla avrebbero dovuto visitare il 28 marzo scorso, venne incendiato dai manifestanti.

L’Eliseo, non nascondendo un certo imbarazzo, ammise in un comunicato ufficiale: “Considerato l’annuncio, ieri, di una nuova giornata nazionale di azione contro la riforma delle pensioni martedì 28 marzo in Francia, la visita del re Carlo III, inizialmente prevista dal 26 al 29 marzo nel nostro Paese, sarà rinviata. Questa decisione è stata presa dai governi francese e britannico, dopo un colloquio telefonico tra il presidente della Repubblica e il re questa mattina, per poter accogliere Sua Maestà il Re Carlo III in condizioni che corrispondono al nostro rapporto di amicizia. Questa visita di Stato sarà riprogrammata il prima possibile”. Finalmente il viaggio di Re Carlo III e della regina Camilla è stato riorganizzato per il prossimo settembre.

Carlo e Camilla in Francia

Il 14 agosto 2023 alcune fonti ministeriali francesi hanno comunicato al Daily Mail che il tanto sospirato tour in Francia di Carlo III e di Camilla dovrebbe svolgersi alla fine del prossimo settembre. I sovrani dovrebbero atterrare a Parigi tra il 23 e il 24 del mese. Saranno accolti dal presidente Emmanuel Macron e dalla première dame Brigitte Macron. Un insider ha rivelato: “Dopo un ricevimento ufficiale all’Eliseo e una cena al Palazzo di Versailles, la coppia reale visiterà Bordeaux”. Per il momento né Buckingham Palace, né l’Eliseo hanno commentato la notizia, probabilmente in attesa di diffondere, al momento opportuno, una nota ufficiale.

Per Macron dover annullare la visita di Stato di Carlo III sarebbe stata "un'umiliazione" , ha riportato ancora il Daily Mail, soprattutto pensando che la Francia poteva diventare la prima metà all’estero del sovrano dopo la sua ascesa al trono. In quel frangente la coppia reale poté compiere solo la tappa in Germania già stabilita. Quei giorni difficili, però, sarebbero ormai alle spalle. Carlo e Camilla potrebbero arrivare a Parigi tra poche settimane e chissà che il Re non voglia ricordare, anche in questa occasione, l’amore che la regina Elisabetta nutriva nei confronti della Francia.

La defunta monarca, infatti, parlava francese in maniera fluente e visitò la nazione 6 volte durante il suo regno, fermandosi a Parigi per 5 volte. Sembra che Carlo III abbia ereditato questa passione per ciò che è francese, ma il suo viaggio avrà, naturalmente, anche uno scopo diplomatico: rafforzare l’amicizia e la collaborazione tra Francia e Regno Unito.