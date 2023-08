Carlo III a Balmoral: le prime vacanze da Re senza Elisabetta

Per la prima volta in circa 70 anni non ci saranno articoli di giornale sulle tradizionali vacanze della regina Elisabetta. I media non documenteranno la sua partenza, non parleranno di eventuali, brevi impegni pubblici. La grande personalità della defunta sovrana è stata in grado di dar vita addirittura a degli “appuntamenti estivi”, delle “consuetudini vacanziere”, chiamiamole così, molto attese dai tabloid e dal pubblico. Ora che non c’è più il vuoto e il senso di assenza hanno preso il loro posto, ma inevitabilmente saranno riempiti dalle nuove o dalle consolidate abitudini estive di Re Carlo III, William e Kate, il presente e l’avvenire della Corona britannica.

Prima e dopo Elisabetta II

Il regno di Elisabetta II è stato uno spartiacque nella Storia moderna e contemporanea del Regno Unito e nella vita privata della royal family, anche per quel che concerne una cosa apparentemente banale come le vacanze estive. La monarca è riuscita a modellare il tempo libero della sua famiglia attorno al fulcro di Balmoral, l’amatissima residenza estiva dei Windsor da 20mila ettari nell’Aberdeenshire, Highlands scozzesi. È vero, la tradizione di recarsi nel Castello scozzese in estate venne inaugurata dalla regina Vittoria nel 1848 e da allora tutti i sovrani britannici hanno rispettato questa consuetudine. Ma per la regina Elisabetta Balmoral era, forse, qualcosa di più. Il suo rifugio, il luogo tranquillo e amatissimo in cui ha trascorso gli anni più belli con il principe Filippo, ma anche quelli più tristi della separazione e del divorzio di Carlo e Lady Diana (la quale non amava per niente la residenza estiva). Elisabetta era a Balmoral quando la principessa del popolo morì in un terribile incidente nel Tunnel dell’Alma, il 31 agosto 1997. Subito dopo la scomparsa del duca di Edimburgo, rammenta Ansa.it, vennero diffuse delle immagini di Elisabetta e Filippo nella tenuta. Lì Sua Maestà decise di trascorrere gli ultimi giorni della sua vita. Grazie alla Regina Balmoral è diventato il Castello della memoria, la “casa” nel senso di focolare, seppur per una sola stagione all’anno. Da ora in poi sarà anche il posto in cui verranno creati nuovi ricordi, quelli legati al regno di Carlo III.

La tradizione continua, ma solo in parte

Carlo III e Camilla hanno deciso di continuare la consuetudine estiva di Balmoral, ma ci saranno alcuni cambiamenti sostanziali. I sovrani, sostiene il Mirror in un articolo del primo agosto scorso, dovrebbero rimanere nella tenuta da agosto 2023 fino all’inizio dell’autunno, ma non sarebbe nei loro piani soggiornare nel Castello di Balmoral. A quanto sembra la coppia reale vorrebbe starsene tranquilla nella residenza di Birkhall, situata sempre nella tenuta di Balmoral e tornare nel Castello solo per occasioni ufficiali come le attese visite del primo ministro britannico Rishi Sunak e del primo ministro scozzese Humza Yousaf. Se così fosse, per la prima volta dal XIX° secolo il Castello di Balmoral rimarrebbe “vacante”, diciamo così, senza un sovrano che vi trascorra l’estate. Non è un caso che Carlo e Camilla abbiano scelto Birkhall. Prima di salire al trono i due passavano le loro vacanze in questa residenza da 53mila acri, che è stata anche meta della loro luna di miele nel 2005 (piccola curiosità: anche Elisabetta II vi trascorse parte del viaggio di nozze) e del decisamente meno romantico periodo del lockdown durante la pandemia, nel 2020.

La residenza di Birkhall

La residenza di Birkhall, costruita nel 1715, rappresenta per Carlo ciò che il Castello di Balmoral rappresentava per la regina Elisabetta. Tuttavia lo scorso 3 luglio, a Vanity Fair.com, una fonte di Palazzo, mettendo a confronto il valore sentimentale della tenuta per Elisabetta II e per Carlo III, ha dichiarato: “La Regina [Elisabetta] amava le estati a Balmoral ed era una meravigliosa padrona di casa. La casa era sempre piena di ospiti che andavano e venivano e Carlo continuerà la tradizione. È molto importante per lui. Sia Carlo sia Camilla amano Birkhall, per loro è casa e la Regina preferirebbe stare a Birkhall perché è tranquillo ed è un rifugio adeguato, ma il Re desidera seguire le orme della madre risiedendo a Balmoral. Era la residenza preferita della regina Elisabetta, il luogo in cui amava divertirsi ogni estate. Carlo e Camilla si stanno preparando a un’estate impegnativa con molte visite dalla famiglia”. Stando alle parole dell’insider Carlo sembrerebbe di fronte a un bivio: privilegiare totalmente il senso di continuità con il regno di sua madre, oppure dare spazio ai suoi gusti personali e a quelli di Camilla. Un dubbio che non esisterebbe secondo il Mirror, certo che i monarchi prediligano il silenzio di Birkhall.

Vacanze “commoventi”

In ogni caso, ha detto al Mirror il maggiordomo reale Grant Harrold, il ritorno nella tenuta di Balmoral sarà “commovente” per Carlo III, perché “il Castello di Balmoral è il posto in cui ha detto addio a sua madre, la Regina. È il luogo in cui è morta…[Carlo] è consapevole che è il luogo in cui la madre ha trascorso i suoi ultimi giorni di vita. Passeranno molte emozioni per la mente [del Re]…”. Harrold però ha anche sottolineato: “[Balmoral] è il posto in cui la royal family può allontanarsi da tutto”. Anche quest’anno, come d’abitudine, quasi tutti i Windsor sono attesi nel Castello. Ci saranno William, Kate e i loro bambini, sono attesi la principessa Anna e suo marito, Sir Timothy Laurence, con i figli e i nipoti, ma anche i duchi di Edimburgo, ovvero il principe Edoardo e la moglie Sophie con i figli Louise e James. Secondo il Daily Mail non mancherà neppure il principe Andrea con figlie e nipoti, benché pare che i rapporti tra il duca di York e Carlo siano piuttosto tesi. Il Re, furioso per lo scandalo Epstein, vorrebbe togliere al fratello la residenza del Royal Lodge, ma questi non avrebbe alcuna intenzione di fare i bagagli. Una riunione di famiglia, insomma, sebbene non vi sia la certezza assoluta che tutti i membri della royal family arriveranno in Scozia nello stesso periodo.

William e Kate

I principi di Galles divideranno le loro vacanze tra la Scozia e l’isola di Mustique, un’isola privata delle piccole Antille nell’arcipelago di St. Vincent e Grenadier. Sull’isola sarebbe stata imposta la no-fly zone per garantire la privacy a tutti gli ospiti, compresi William e Kate. Mustique è un luogo molto famoso non solo come attrazione turistica per molte celebrità internazionali dagli anni Sessanta, ma anche perché molto amato dalla principessa Margaret, sorella della regina Elisabetta. Margaret arrivò sull’isola per la prima volta nel 1960, durante la luna di miele a bordo dello Yacht Britannia. Sull’atollo visse alcuni dei momenti più belli, ma anche più scandalosi della sua vita (come la liaison con il giardiniere di 17 anni più giovane Roddy Llewellyn). Mustique è, nel bene e nel male, legato alla royal family. Molto probabilmente, però, William e Kate non penseranno al passato durante la loro vacanza. Si ipotizza, inoltre, i principi e i loro tre figli possano trascorrere un breve periodo di vacanza ad Anmer Hall, la tenuta di campagna nel Norfolk (accanto alla quale vive Rose Hanbury, la presunta amante di William).

Harry e Meghan rimangono a Montecito?

I tabloid non conoscono le mete vacanziere dei duchi di Sussex, ma è quasi certo che la coppia non si recherà a Balmoral. Ci sarebbe “un invito aperto” , ha precisato l’esperto reale Robert Jobson, ma Harry e Meghan avrebbero snobbato gli ultimi inviti della regina Elisabetta e nulla fa pensare che possano accettare quello di Carlo III. Il Re, in un certo senso, avrebbe lasciato aperta la porta della tenuta, ma non avrebbe offerto a Harry alcun “ramoscello d’ulivo” vero e proprio, sostiene ancora il Mirror. “Non c’è molto dialogo tra il Re e il suo secondogenito” , ha detto un insider all’Express.

Barbecue e piccole abitudini