"La Carlucci lo rivoleva a Ballando". Il retroscena sulla cacciata di Montesano

Fosse stato per Milly Carlucci, Enrico Montesano avrebbe avuto la sua possibilità di ritornare a Ballando con le stelle. L'indiscrezione è trapelata dal sito Dagospia, che parla di voci di corridoio fondate. In effetti dell'ultima puntata dello show del sabato sera di Rai Uno, quando la conduttrice ha parlato del caso lo ha fatto con toni tutt'altro che giudicanti nei confronti dell'attore romano, contrariamente alla sentenza emessa dalla Rai.

Le dichiarazioni della Carlucci

La conduttrice di Ballando con le stelle era stata l'unica a non parlare durante i giorni, che hanno visto Montesano finire al centro della bufera mediatica per avere indossato durante le prove una t-shirt della X flottiglia Mas. Milly Carlucci ha atteso la diretta della trasmissione per commentare la vicenda e si è schierata al fianco della direzione di rete: " Come sapete, la Rai ha deciso di sospendere Enrico dalla competizione, per un comportamento giudicato inaccettabile per le regole dell'azienda e per i principi ispiratori del mandato di servizio pubblico. Come direttore artistico di questo programma, sono dispiaciuta di non vedere Enrico e Alessandra in pista perché il loro contributo artistico sarebbe stato importante ".

La vicinanza a Montesano

La Carlucci ha poi svelato di avere avuto modo di parlare con Enrico Montesano durante i giorni della polemica e di essersi sentita molto " dispiaciuta a livello umano" per quanto vissuto dall'attore. Infine la conduttrice ha speso una parola in difesa del suo concorrente: "Io credo alla sua buona fede ". Pare che la Carlucci abbia proprio cercato di fare leva su questo per avanzare l'idea di un reintegro dell'attore nel talent.

L'indiscrezione