“Paggio del re”, il ruolo del principe George all’incoronazione di Carlo III

Il principe George avrà un ruolo di spicco all’incoronazione del nonno. Buckingham Palace ha annunciato che sarà primo paggio di re Carlo III, un impegno pubblico che si adatta molto bene alla sua età (9 anni). George, però, non sarà solo: accanto a lui, nella tradizionale uniforme scarlatta con rifiniture dorate, guanti e camicia bianca, scarpe nere con fibbia e foulard, vedremo anche Oliver di Cholmondeley, figlio di Rose Hanbury, la presunta amante del principe William.

Il paggio George

Lo scorso 4 aprile sui profili social della Casa Reale britannica è stato pubblicato un nuovo ritratto ufficiale di Carlo e Camilla, scattato nella Blue Drawing Room di Buckingham Palace. Nella didascalia che accompagna la foto compaiono i nomi dei paggi che saranno al fianco del Re e della Regina nel giorno dell’incoronazione, cammineranno dietro di loro all’ingresso e all’uscita dell’Abbazia di Westminster e sorreggeranno il mantello dei monarchi.

Il primo nome della lista è quello del principe George, che sarà il più giovane paggio del re. Nelle scorse settimane i tabloid avevano parlato dell’incertezza di William e Kate riguardo a un possibile ruolo del loro primogenito nella cerimonia del 6 maggio prossimo. A quanto pare i principi sarebbero stati “entusiasti” all’idea di far partecipare attivamente il bambino, ma nello stesso tempo non volevano che venisse “sopraffatto” dall’attenzione dei media. Era fondamentale trovare uno spazio adatto a George, che lo facesse sentire parte integrante del rito senza che vi fossero pressioni dall’esterno.

I principi di Galles, consapevoli del fatto che il figlio sia troppo giovane per essere sottoposto al giudizio dei media, avrebbero cercato, insieme a Sua Maestà, un compromesso, trovandolo nel ruolo di paggio. Nella decisione, però, il parere del principino sarebbe stato determinante: i suoi genitori gli avrebbero spiegato in cosa consiste questo incarico, chiedendogli se davvero volesse assumerlo. La reazione felice di George non avrebbe lasciato spazio a dubbi. A tal proposito il portavoce di Kensington Palace ha dichiarato: “Siamo tutti molto emozionati per il ruolo che il principe George avrà all’incoronazione, sarà un momento davvero speciale”.

Lord Oliver Cholmondeley

Insieme a George ci sarà anche il 13enne Lord Oliver Cholmondeley, figlio del marchese di Cholmondeley David Rocksavage (appena nominato dal re Lord-in-Waiting e che dal 1990 al 2022 è stato Lord Great Chamberlain della regina Elisabetta) e di Rose Hanbury, la presunta rivale in amore di Kate Middleton. Infatti da anni, circola la voce, mai confermata dai fatti, secondo cui la marchesa sarebbe l’amante del principe William.

La scelta del giovane Oliver come paggio di Carlo III potrebbe essere interpretata come un ulteriore tentativo (dopo quello degli incarichi affidati al padre) di mettere a tacere le voci della presunta liaison. Un modo per definire non a parole, ma con i fatti, che l’intera vicenda sarebbe nient’altro che una falsità e riaffermare la solidità del matrimonio di William e Kate. Non solo: anche il ruolo del principe George è emblematico, poiché dovrebbe esprimere la continuità dinastica e la coesione della royal family. Il bambino sarà il simbolo della monarchia che va avanti e si rinnova a dispetto degli attacchi, senza temere il futuro.