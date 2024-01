Caso Ferragni, "scappa" anche la Coca Cola: stop alla campagna pubblicitaria

Dopo le polemiche tutt'ora in corso sul pandoro-Gate che ha visto in Chiara Ferragni il pessimo esempio di fine anno e le indagini in corso da parte delle Procure di competenza, per l'influencer è arrivata un'altra cattiva notizia: la Coca-Cola ha deciso di fare marcia indietro fermando lo spot pubblicitario dopo gli accordi presi a dicembre impegnandosi con la Ferragni per girare la pubblicità che sarebbe stata divulgata sui principali canali media entro la fine del mese di gennaio.

Quali sono i motivi

Insomma, anno nuovo ma vecchi problemi (sarebbe difficile pensare al contrario): dopo essersi "affacciata" sui social dopo un lunghissimo silenzio per tastare l'umore dei follower, ecco che dopo il caso Safilo che aveva deciso di rescindere il contratto per la violazione degli impegni contrattuali non più tardi di un paio di settimane fa, anche la Coca Cola decide di non proseguire oltre rispetto agli accordi presi nel 2022. Repubblica spiega che, molto semplicemente, alla base di questo dietrofront pesano come un macigno le vicende che hanno tenuto banco durante le festività natalizie che tutti ormai conoscono: le sanzioni dell'Antitrust nei confronti della Balocco per la pubblicità ingannevole del pandoro che faceva intendere che tutti i proventi sarebbero andati in beneficienza ma anche le multe comminate ad alcune aziende dell'influencer come (Fenice e Tbs Crew).

Le polemiche sono state ampie e trasversali occupando per numerosi giorni le pagine di tutti i giornali. Non è il miglior testimone possibile, adesso, Chiara Ferragni per la Coca Cola che nei suoi obiettivi originari c'era la volontà di sfruttare, per il suo spot, la vicinanza al Festival di Sanremo (6-10 febbraio) che l'anno scorso vide protagonista proprio la discussa influencer e il marito Fedez. Adesso sarà giratata una nuova campagna pubblicitaria con un nuovo (o nuova) testimonial. Al quotidiano che ha dato la notizia, la Coca Cola non ha voluto rilasciare dichiarazioni e commenti sulla vicenda.