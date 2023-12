Cecchi Paone e "la pelle vecchia", la provocazione della Nasti e la Lamborghini hot

Vigilia di Natale gossippara per gli amanti della cronaca rosa. Neppure le festività mettono un freno ai pettegolezzi sui personaggi famosi. C'è chi viene citato per danni per avere parlato troppo (Alex Nuccetelli), chi parla troppo e basta (Cecchi Paone), chi provoca sui social (Chiara Nasti) e chi non parla ma mette in mostra (Elettra Lamborghini).

Cecchi Paoni senza freni

Alla vigilia delle nozze (celebrate il 22 dicembre a Napoli) Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono stati ospiti di Cruciani a La Zanzara e non si sono trattenuti in fatto di confessioni intime. Che i due fossero "focosi" il pubblico lo aveva capito già durante la partecipazione all'Isola dei famosi, ma in radio il divulgatore scientifico e il compagno sono stati senza freni. "Alessandro? È molto attivo sessualmente, io ho molta voglia ma lui è più attivo di un trentenne. Da due anni una volta al giorno, regolarmente", ha confessato Antolini, mentre Cecchi Paone ha rincarato: "Come tutti i sessantenni ho la prostata un po' ingrossata, ma ho un'erezione perfetta, anzi più di prima. A me piace la freschezza, non la pelle vecchia". Dichiarazioni di spessore, non c'è che dire.

Alex Nuccetelli citato per danni

Sin dalla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, Alex Nuccetelli - l'amico fraterno del Pupone - ha raccontato il dietro le quinte della crisi e dell'addio. A lui si devono molti gossip sulla vita privata della coppia romana, ma parlare dei fatti altrui può avere serie conseguenze soprattutto se una delle due parti si sente chiamata in causa. Così solo oggi si scopre che Ilary Blasi ha citato in giudizio Nuccetelli e a rivelarlo è stato lui. "Posso parlare poco perché mi sono stati richiesti danni per 80mila euro da Ilary Blasi, una persona alla quale comunque ho voluto bene", ha raccontato l'ex marito di Antonella Mosetti a Tag24, che gli chiedeva altri scoop su Totti e Ilary. Meglio tacere, dunque.

Chiara Nasti provoca su Threads

Come molti suoi colleghi famosi anche Chiara Nasti è sbarcata su Threads e oltre ai fan ha attirato anche tanti detrattori. Sarà che non è mai stata particolarmente simpatica agli internauti, ma sulla nuova piattaforma di Zuckerberg l'influencer napoletana si è divertita parecchio a punzecchiare i suoi nuovi follower. "Vedo gente che se la tira manco fosse me. Umiltà please", ha scritto nel suo primo threads la Nasti, proseguendo su livelli altissimi. "Oggi mi hanno chiesto come faccio a vivere con tutta questa convinzione ed ho risposto che boh... ma almeno non rompo i coglioni a nessuno", ha scritto la Nasti, salvo poi aggiungere: "Diciamo che tendo a fare come cazzo mi pare". Insomma, Chiara trova sempre le parole giuste per stuzzicare i suoi seguaci. E attizzare gli hater. Sono doti anche queste.

Elettra Lamborghini hot