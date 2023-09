Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Di Caprio: le 8 celebrity che hanno origini italiane (e forse non lo sapevi)

Sono tantissime le star di Hollywood che hanno origini italiane. Da Madonna a Lady Gaga fino a Robert De Niro e Al Pacino, tante celebrity americane possono vantare un pezzo d'Italia nel loro albero genealogico. Ma ci sono anche alcune star insospettabili, che hanno parenti italiani e noi vi sveliamo chi sono.

Bradley Cooper

Non c'è da scavare molto nel passato di Bradley Cooper per scoprire che il divo di “A Star Is Born” e “Una notte da leoni” ha origini italiane. Bradley Cooper è nato in Pennsylvania ma sua madre, Gloria Campano, ha origini italiche. I suoi genitori (i nonni Bradley, ndr) erano emigranti italiani. Angelo Campano era originario di Napoli mentre Assunta De Francesco in Campano era abruzzese. Non è strano, dunque, che Cooper ami l'Italia. In una intervista ad Amica dello scorso anno disse delle sue origini: " Mia mamma mi ha insegnato a preparare la pastiera napoletana. Credo che sarebbe l’ultima cosa che vorrei mangiare prima di morire. Sono nato a Philadelphia ma sono molto italiano. Per mio zio tutti gli italo-americani sono una grande famiglia, ha sempre parlato di Robert De Niro come se fosse nostro cugino! ".

Taylor Swift

È la celebrity di cui si parla maggiormente in questo momento, perché l'ultima in ordine di tempo ad aver rivelato di avere origine italiane. Secondo il libro "Philadelphia's King of little Italy" scritto da un ex giudice americano, Carmine Carlo Antonio Baldi, il bisnonno di Taylor Swift partì da Castelnuovo Cilento per arrivare a New York nel 1876, quando aveva solo 14 anni. Sempre secondo l'autore del volume, Taylor Swift avrebbe manifestato l’intenzione di visitare il Cilento dopo aver scoperto le origini della sua famiglia e chissà che non scelga di farlo nel 2024, quando arriverà in Italia con il suo tour.

Leonardo di Caprio

Nome e cognome dell'attore americano dicono già tutto di lui, ma solo sbirciando l'albero genealogico di Di Caprio si scoprono le sue origini italiane. I suoi bisnonni paterni - cioè Salvatore Di Caprio e Rosina Cassella - erano originari di Alife, comune in provincia di Caserta, e emigrarono in America alla fine dell'800. Proprio per conoscere meglio la sua terra d'origine, Leonardo Di Caprio ha voluto visitare la Reggia di Caserta lo scorso giugno insieme ai suoi genitori George Di Caprio e Irmelin Indenbirken e adora trascorrere le vacanze estive nel nostro Belpaese.

Ariana Grande

Ariana Grande Butera è tra le cento persone più influenti al mondo secondo Forbes, ma in pochi sanno che ha origini italiane. I suoi tratti latini traggono spesso in inganno, ma nell'albero genealogico di Ariana ci sono avi siciliani, abruzzesi e addirittura calabresi. I suoi bisnonni, Antonio Grande e Filomena Venditti, emigrarono negli Stati Uniti nel 1912. Lei stessa ha più volte parlato delle sue origini italiane. “ Mia nonna ogni domenica preparava la pasta al pomodoro… la miglior pasta al pomodoro di sempre! Poi a Natale faceva le zeppole, gli spiedini e tutte le cose italiane” , disse anni fa la popstar, che parlò dell'affetto per il nonno: “Terrò sempre il cognome Grande, anche se dovessi sposarmi, in omaggio a mio nonno. Penso a lui in tutto ciò che faccio e lui era molto fiero del suo nome ”.

Jennifer Aniston

L'attrice protagonista della serie cult "Friends" ha origini italiane insospettabili. Da sempre, infatti, si parla della sua provenienza greca (da parte dei nonni, originari di Creta), ma bisnonni erano calabresi, più precisamente di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. Nel suo sangue, quindi, scorre sangue italiano. A differenza di altre celebrity, però, dell'Italia e delle sue origini italiane la diva di Hollywood non ha mai parlato pubblicamente.

Kate Hudson

Persino Kate Hudson può vantare natali italiani da parte dei nonni paterni. L'attrice è figlia di Goldie Hawn e del cantante Bill Hudson. La madre di quest'ultimo - Eleanor Salerno - era italo americana: il padre Giuseppe Salerno era originario dalla provincia di Siracusa, a Carlentini, ed emigrò a Seattle alla fine dell’800. Kate Hudson non manca di manifestare il suo amore per il Belpaese trascorrendo le sue vacanze nel nostro paese. Proprio lo scorso luglio la Hudson è stata in vacanza a Noto in Sicilia con tutta la sua famiglia, condividendo su Instagram numerose foto.

Susan Sarandon

L’attrice statunitense è per metà italiana grazie alla madre Leonora Marie Criscione. I suoi nonni materni - Giuseppe Vincenzo Criscione e Anita Rigali - emigrarono in America agli inizi del 900. Lui era originario di Ragusa, mentre Anita era figlia di emigranti toscani, che provenivano da Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca. Proprio di recente l'attrice aveva detto di avere tentato invano di ottenere la cittadinanza italiana: " Amo l'Italia, vorrei tanto ottenere la cittadinanza. I miei fratelli potrebbero, ma a me l'ambasciata in America ha detto che sono troppo vecchia (di due anni) per richiederla ".

Nicolas Cage

L'attore è uno degli insospettabili divi che vantano origini italiane. Già perché il suo vero cognome non è Cage ma Coppola. I suoi trisnonni materni e paterni - Francesco Pennino, Anna Giaquinto e Augustino Coppola - sono arrivati in America da Bernalda, un piccolo paese in provincia di Matera (Basilicata), e da Napoli. Cage è parente di altri due celebri italoamericani, i registi Francis Ford Coppola (suo zio paterno) e Sofia Coppola (sua cugina).