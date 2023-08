Harry e Meghan, Lady Gaga, Tom Cruise: quanto spendono i vip per la sicurezza

La vita dei personaggi famosi non è tutta lusso, agi e benefit. C'è anche l'inconveniente di essere costantemente esposti e soggetti alle attenzioni morbose dei malviventi. Per questo i vip, soprattutto quelli americani, sono disposti a spendere cifre folli pur di garantirsi un adeguato servizio di sicurezza. Cifre addirittura a sei zeri per assicurarsi le migliori guardie del corpo personali e sistemi di allarme all'avanguardia, che garantiscano loro l'incolumità.

Beyonce e Jay-Z

La coppia d'oro della scena musicale americana è sicuramente quella che spende di più per la propria sicurezza. Nel 2012 con la nascita della primogenita Blue Ivy Carter, Jay-Z assunse nuove guardie del corpo spendendo quattro milioni di dollari per garantire la massima sicurezza alla sua famiglia. Con l'arrivo dei gemelli Rumi e Sir, nati nel 2017, la cifra raddoppiò sfiorando i nove milioni di dollari. Ma la stampa americana riferisce che la spesa per la security personale aumenterebbe a dismisura nei periodi di tour di Beyoncé e Jay-Z, che arrivano addirittura a stipendiare (per mesi) cinquecento tra guardie del corpo e addetti alla security pur di sentirsi protetti.

Harry e Meghan

Cifre astronomiche anche per i Sussex, che sembrano essere ossessionati dalla questione sicurezza, tanto che Harry ha addirittura fatto causa al governo britannico per riavere la scorta quando torna in visita alla Royal Family. Secondo i media statunitensi Harry e Meghan pagano 7,8 milioni di dollari per la loro protezione personale. Guardie del corpo (due a testa per ogni componente della famiglia) e addetti alla vigilanza fuori dalla villa di Montecito - 24 ore su 24, sette giorni su sette - oltre a sistemi di videosorveglianza sofisticati sono solo alcune delle voci di spesa legate alla sicurezza. Senza considerare le spese extra in caso di spostamenti fuori programma e viaggi all'estero, che richiedono ulteriore personale e mezzi.

Kim Kardashian

Sette milioni di dollari l'anno è quanto spende Kim Kardashian per avere protezione. La celebrity ha raddoppiato la spesa annuale per la sicurezza dopo avere subito una violenta rapina in un appartamento di Parigi alcuni anni fa e oggi non è disposta a vivere nuovamente quell'incubo. " È disposta a pagare tutto il necessario per sentirsi al sicuro. Kim pensa che questo sia il miglior denaro che abbia mai speso in vita sua ", riferisce Naughtygossip.com, svelando in esclusiva quanto paga Kim Kardashian per la security. Quattro guardie fuori dalla sua villa ogni giorno h24 e altrettante bodyguard al suo fianco quando è in giro, senza considerare i sistemi di allarme.

Tom Cruise

Tra i personaggi famosi che spendono di più in termini di sicurezza, c'è sicuramente Tom Cruise che, da solo, spende 2,6 milioni di dollari per assicurarsi protezione. Le guardie del corpo (da due a tre a seconda degli impegni pubblici e del luogo) lo seguono h24 - persino a cena, come documentato da alcune foto del suo recente viaggio in Italia - e nell'ultimo anno l'attore ha dovuto persino aumentare la sua scorta personale a causa di minacce di morte.

Johnny Depp

Guardie del corpo quando si sposta e a casa e sistemi di sicurezza ad alta tecnologia nella sua abitazione. Anche Johnny Depp non bada a spese per quanto riguarda la sua incolumità, pagando oltre 2 milioni di dollari l'anno per la security. Soldi ben spesi a giudicare dal servizio reso da una delle sue guardie del corpo, Travis McGivern, che ha testimoniato in suo favore nel processo, che vedeva l'attore contro l'ex moglie Amber Heard.

Lady Gaga

Spende due milioni di dollari l'anno anche Lady Gaga che, dopo essersi vista rapire i suoi amati cani lo scorso anno, ha deciso di rafforzare la security per sé e per i suoi animali. Oltre a una guardia del corpo fidata che la segue in giro, la popstar paga mensilmente addetti alla sicurezza, che controllino la sua villa di Los Angeles e personale per la sicurezza extra durante i periodi di tour. Tutto il necessario pur di sentirsi al sicuro.

Angelina Jolie

Tra i vip che spendono di più per la propria sicurezza c'è Angelina Jolie. Sebbene l'attrice sia meno protagonista della scena cinematografica e più impegnata socialmente, l'ex moglie di Brad Pitt non lesina sulla security. Per garantire protezione ai suoi sei figli è disposta a spendere oltre due milioni di dollari l'anno tra sistemi di sicurezza, vigilanza fuori dalla sua abitazione e guardie del corpo personali, che la seguono in ogni occasione.

David e Victoria Beckham

Dopo la rapina subita a marzo 2022 - mentre erano nella loro villa nel cuore di Londra - David e Victoria Beckham hanno deciso di rafforzare la sicurezza, assumendo nuovi addetti alla security, bodyguard personali e nuovi sistemi di allarme. Il tutto per una spesa annua di circa un milione di sterline. I Beckham hanno chiesto addirittura il permesso al consiglio distrettuale del West Oxfordshir per poter intensificare la propria sicurezza anche all'esterno della loro abitazione.

Harry Styles

Il cantante britannico sborsa un milione di sterline per guardie del corpo e sistemi di sicurezza speciali per evitare brutti episodi come quello di cui è stato protagonista due anni fa. Dopo aver subito un'irruzione nella sua casa, Harry Styles è stato addirittura pedinato e minacciato con un coltello e questo lo ha convinto a cambiare guardia del corpo personale (assumendo quella di Mick Jagger) e a pagare un team di scorta aggiuntivo.

Justin e Hailey Bieber

La popstar e la modella non posso spostarsi senza avere al seguito le proprie guardie del corpo. Secondo i tabloid americani Justin Bieber e sua moglie Hailey spendono un milione di dollari l'anno solo per pagare una squadra di bodyguard. Anche la villa della coppia e i mezzi con i quali si spostano, però, sarebbero dotati di avanzati sistemi di sicurezza e geolocalizzazione per farli sentire al sicuro.

Madonna, Rihanna e le altre

Spendono cifre decisamente minori, ma comunque importanti, star del calibro di Madonna e Rihanna. Le due cantanti pagano 500mila dollari l'anno per mantenere un servizio di sicurezza adeguato. Cifra simile anche per Jennifer Lopez, che si affida la sua incolumità e quella dei figli alla Force Protection Agency, che impiega come guardie del corpo ex-poliziotti o ex-militari, spendendo circa 42mila dollari al mese. Infine, c'è Jennifer Aniston: si vocifera che l'attrice spenda 20mila dollari al mese per la sua scorta personale, composta dal fidatissimo bodyguard più addetti alla sicurezza della sua abitazione.