"Cellulite e grasso...". La frecciata di Corona contro Diletta Leotta

Fabrizio Corona al veleno contro Diletta Leotta, finita in uno dei suoi recenti messaggi pubblicati su Telegram. L'ex paparazzo dei vip, che sul suo canale social continua a rilasciare le sue pillole di gossip, mostra ai follower un'immagine della giornalista di Dazn, evidenziandone alcuni aspetti fisici.

"Instagram non è la realtà"

Da sempre seguitissima sui suoi canali social, Diletta Leotta, amata da alcuni e detestata da altri, sta rendendo partecipi i fan della sua bella vita, tra viaggi ed esperienze da sogno. La conduttrice televisiva, ora al quinto mese di gravidanza, posta video e immagini di lei e il compagno Loris Karius, calciatore tedesco del New Castle, insieme a Dubai, Milano, Ibiza. Recentissimo lo scatto della Leotta che mostra il pancione alle Baleari, dove si trova attualmente insieme alla sua dolce metà.

La giornalista di Dazn mostra orgogliosa la sue forme, scegliendo capi d'abbigliamento molto attillati. La gravidanza procede e, secondo i tempi stimati, lei e il compagno saranno genitori di una bambina il prossimo agosto. Una coppia innamorata e felice, quella che si vede negli scatti. Sfondi da sogno. Eppure, secondo Fabrizio Corona, non è oro tutto quello che luccica. L'ex paparazzo, infatti, riporta velocemente i suoi follower alla realtà, mostrando degli scatti della Leotta in costume, soffermandosi sulla cellulite presente sulle gambe e sui glutei.

" Diletta Leotta, nonostante il 5° mese di gravidanza, su Instagram appare sempre in splendida forma, perfetta, con una pelle liscissima, che sia al mare o allo stadio ", è il caustico commento di Corona. " Invece l'abbiamo acchiappata con Loris Karius sul bagnoasciuga ad Ibiza. Senza filtri, senza Photoshop, senza ritocchi. E la realtà, come potete vedere, è ben diversa. Tutta questa cellulite e questo grasso in eccesso, su Instagram non c'è. Come al solito ragazzi, ricordatevi: Instagran non è la realtà ".

La polemica

Ciò che Fabrizio Corona afferma, in modo piuttosto brutale, può anche essere vero. Quella mostrata su Instagram è spesso e volentieri una vita patinata. Si mostra quello che si vuole venga mostrato, è indubbio, e molti, specie i giovani, dovrebbero capirlo. L'intento di Fabizio Corona, insomma, è stato quello di dimostrare come la conduttrice televisia sia abile a usare filtri e Photoshop. Non sono piaciuti, però, i metodi di Corona, decisamente taglienti. Quel focus sulla cellulite di una donna in stato interessante, e quindi soggetta a fisiologiche variazioni fisiche, è stato considerato quantomeno indelicato da alcuni follower, che hanno espresso il loro parere contrario a quel "bodyshaming" sui social.