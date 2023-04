"Senza conto in banca...". È bufera su Diletta Leotta: cosa ha detto

Diletta Leotta al centro di una furiosa polemica dopo alcune sue recenti dichiarazioni che hanno indignato non poco il popolo del web. Durante la sua trasmissione "105 Take Away", programma in diretta dal lunedì al venerdì e condotto con Daniele Battaglia, la giornalista di Dazn, ora in dolce attesa, è stata protagonista di uno spiacevole episodio. Evidentemente felice del momento che sta vivendo insieme al fidanzato Loris Karius, portiere del Newcastle, col quale avrà presto una bambina, la Leotta ha forse parlato troppo, facendo infuriare parecchi telespettatori.

La frase infelice

La conduttrice, infatti, si trovava in diretta con lo speaker quando ha dichiarato: " Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo. Questo è quello che vorrei trasmetterti ". Quell'accenno al "conto in banca cospicuo" non è sfuggito al popolo del web, ed è stato giudicato decisamente fuori luogo. Perché, infatti, fare riferimento alle condizioni economiche di qualcuno? È davvero così importante?

La reazione del popolo del web non si è fatta attendere, tanto che non sono mancati commenti molto negativi indirizzati alla conduttrice. " Infatti ha fatto un figlio con un calciatore ricco Diletta e la sincerità prende 2 direzioni diverse ", è stato uno dei tanti post pubblicati su Twitter. E, ancora: " Si sta trattenendo, dovesse dire quello che pensa perde il posto di lavoro ".

" Però ci si può innamorare di chi non ha soldi vero? Dopo 'la bellezza capita' ne hai sparata un'altra grossa da morire ", scrive qualcuno sulla pagina Instagram della Leotta. " La dote principale di questa ragazza è indubbiamente la coerenza fra quello che afferma e quello che fa. Brava ", dichiara invece un altro.

Il precedente: "La bellezza capita"

Diletta Leotta non è nuova a questo genere di "uscite infelici". La giovane giornalista fece sollevare un autentico polverone quando nel 2020, al Festival di Sanremo, si lanciò in una riflessione sulla bellezza che le portò non poche polemiche.

" La bellezza capita, non è un merito. Certo, è un vantaggio, altrimenti col cavolo che sarei qui ", disse la presentatrice sportiva dal palco dell'Ariston. Anche in quel caso, la risposta del pubblico non tardò ad arrivare, e in tanti le ricordarono "i ritocchini". " Però adesso parlare di bellezza naturale..a Dilè, su...daje...ma chi ti crede? ", disse qualcuno. " Esattamente come il fratello chirurgo: capita! ", aggiunse un altro.

La morale è sempre la stessa: il popolo del web non perdona.