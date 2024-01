"Non è permessa...": ora pure Amadeus scarica la Ferragni

Non smette di tenere banco il caso Ferragni che si arricchisce ogni giorno di aziende "pensierose" e poco contente che rescindono i loro contratti commerciali con l'influencer o pensano seriamente di farlo (vedi Coca Cola e Monnalisa). Va peggio anche sui giudizi, trasversali, che riguardano la vicenda del pandoro-gate e della finta beneficienza che ha fatto scappare centinaia di migliaia di follower e l'apertura di nuove indagini come nel caso della bambola Trudi.

Nonostante le scuse pubbliche (di facciata), anche chi l'ha avuta sul palco di Sanremo lo scorso anno non è stato tenero: Amadeus, in procinto di condurre il quinto Festival della canzione italiana, ha detto la sua sulla vicenda di cui si parla da ormai un mese proprio perché quasi un anno fa l'ha avuta con sé sul palco dell'Ariston.

Cosa ha detto Amadeus

" Provo dispiacere per chi vive questa situazione. Chiara è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca. Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa", ha dichiarato intervistato da Repubblica. Parole chiare e limpide: pur provando dispiacere dal lato umano, un errore così macroscopico non l'avrebbe fatto (probabilmente) neanche un neofita del mondo della comunicazione e non chi, fino a un mesetto fa, veniva considerata la regina di questo settore. Da qui, il popolare conduttore tv ha fatto un esempio calcistico che calza a pennello chiamando in causa una citazione dell'ex allenatore di calcio Giovanni Trapattoni. " Il posto più bello dove stare sulla nave è l’albero maestro, ma è anche quello dove sei più esposto ai venti: non puoi permetterti di fare nessun errore".

L'iscrizione a Instagram in diretta tv

Come sono lontani quei tempi in cui la Ferragni, dopo aver scattato un selfie (qui il video su RaiPlay) sul palco assieme a Gianni Morandi e Amadeus, creò il profilo instagram ufficiale di quest'ultimo facendogli conquistare centinaia di migliaia di follower in un batter d'occhio. " Adesso vi taggo, mi raccomando ragazzi seguitelo tutti ", disse l'influencer. " Il profilo di Amadeus è adesso online e ha debuttato con il nostro primo selfie insieme qui dal palco dell'Ariston. Fateci vedere il nostro amore, fatelo sentire speciale ", aggiunse.

Le parole in conferenza stampa